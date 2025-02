Antonella Clerici, chi è la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno

Grandi ospiti questa sera nel salotto di Che tempo che fa da Fabio Fazio, troveremo infatti Antonella Clerici, nota conduttrice che abbiamo ritrovato sul palco dell’Ariston lo scorso martedì, serata inaugurale del Festival di Sanremo con Gerry Scotti e il padrone di casa Carlo Conti. La celebre presentatrice originaria di Legnano, è in onda ogni mattina su Rai1 con la sua trasmissione E’ sempre mezzogiorno, dove tiene compagnia al pubblico con ricette e divertenti giochi, un po’ come accadde negli anni d’oro con La prova del cuoco, celebre programma condotto dalla Clerici. Nel corso di una intervista concessa tra le colonne de Il Corriere della sera, la presentatrice si è soffermata sulle sue qualità, tornando anche sull’avventura al Festival di Sanremo, lei che è la donna che ne ha condotti di più.

“Il mio Sanremo è stato quello di una ragazza di provincia che era arrivata sul palco più importante d’Italia. Ero casereccia, che non significa impreparata: non è successo per caso, sono una che studia, si prepara e approfondisce. Cerco sempre di essere più naturale possibile” ha confidato Antonella Clerici tra le colonne del noto quotidiano.

Antonella Clerici e il suo rapporto con la tv: “E’ la mia passione”

Fin dagli inizi al termine degli anni 80′ con Scoop su Telereporter e il conseguente approdo in Rai, Antonella Clerici non si è davvero mai fermata, la sua è stata una carriera sempre in crescendo e lo ha dimostrato nel corso degli anni, lasciandosi andare con abnegazione e professionalità a tante esperienze, anche diverse tra loro, spaziando dalla cucina e format come La prova del cuoco e E’ sempre mezzogiorno, fino alla conduzione di programmi storici come The Voice e in passato Ti lascio una canzone, arrivando al Festival di Sanremo. Quello per la tv è un amore perfettamente ricambiato:

“È una passione, ognuno è figlio del suo tempo e io sono figlia della tv. La prima cosa che faccio quando torno a casa è accendere il televisore, guardo di tutto con la curiosità di imparare sempre qualcosa” ha rivelato in una intervista concessa tra le pagine del Corriere della sera.