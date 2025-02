Antonella Clerici, reduce dal palco di Sanremo in veste di co-conduttrice per la prima serata al fianco di Carlo Conti, sarà ospite alla trasmissione “Che Tempo che Fa” per anticipare alcuni nuovi progetti, ma anche per raccontare alcuni dettagli dell’ultima esperienza, che ha vissuto condividendo le emozioni con la figlia Maelle e con il nuovo compagno Vittorio Garrone con il quale dice di aver finalmente ritrovato la stabilità sentimentale. Prima di questo incontro, avvenuto nel 2016, la conduttrice ha avuto altre relazioni poi finite per varie cause. Compresi due matrimoni e successivi divorzi, che l’hanno poi spinta a dichiarare di non voler più ripetere l’esperienza perchè come aveva affermato: “Ho capito che le nozze non mi portano bene“.

Il primo legame ufficiale risale al 1989, quando Antonella era giornalista sportiva per una televisione locale lombarda. Grazie alla sua attività, conosce il cestista Pino Motta, che all’epoca giocava nella squadra dell’Auxilium di Torino. I due si sposano per poi lasciarsi dopo soli due anni, lo sportivo dopo anni parlò della rottura accusandola di aver concentrato tutte le energie sulla carriera trascurando la relazione.

Il secondo marito di Antonella Clerici è stato Sergio Cossa, produttore discografico che lavorava a New York. I due si conoscono e si sposano negli Stati Uniti nel 2000 per poi divorziare nel 2003. Di questo legame Antonella rivelò in alcune interviste che fu molto appassionato ed intenso, tuttavia poi finito per questioni di incomprensione. L’altra relazione molto importante nella vita della conduttrice è invece quella con Eddy Martens, animatore di villaggi turistici più giovane di lei di 13 anni, conosciuto nel 2007, dal quale ha anche avuto la figlia Maelle, nata nel 2009. La coppia per anni è stata oggetto di vari gossip, fino a quando la rivista Chi non rivelò un tradimento di lui.

Lo scoop provocò la separazione definitiva, oltre a lasciare uno strascico mediatico che Antonella subì con sofferenza, anche perchè molti la accusarono di aver favorito il suo compagno nel mondo dello spettacolo facendolo partecipare ai suoi programmi. Dopo anni lei dichiarò: “Ero stata avvisata della notizia, ma fu comunque un duro colpo vedere che tutta Italia sapeva che ero cornuta“. Oggi la situazione si è normalizzata ed entrambi si definiscono “in buoni rapporti“, soprattutto di collaborazione da genitori per il bene della loro bambina.