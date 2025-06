Antonella Clerici torna in tv con Jukebox – La notte delle hit

Dopo la stagione trionfale di E’ sempre mezzogiorno e The Voice, sia nelle versione senior che kids, Antonella Clerici è ufficialmente in vacanza ma dopo l’estate tornerà in onda non solo con la nuova stagione di E’ sempre mezzogiorno, ma anche con un programma tutto nuovo. si tratta di Jukebox – La notte delle hit, due serate che la Clerici condurrà insieme a Clementino che, dopo il successo ottenuto come giudice di The Voice, affiancherà la conduttrice anche sul palco dell’Inalpi Arena di Torino.

Laura Maisano e Shiva di nuovo insieme? Soffiata e foto sospetta/ Web: "L'ha perdonato solo per i figli"

Le due serate saranno trasmessa da Raiuno il 12 e 13 settembre 2025, con un cast di grandi artisti che regaleranno ai fan le grandi hit della musica italiana e internazionale. Tra i vari artisti ci saranno i Gipsy Kings, i Gemelli Diversi, Donatella Rettore ma anche una star internazionale.

Antonella Clerici: chi arriva sul palco di Jukebox – La notte delle hit

Come fa sapere il settimanale Chi, nella rubrica Chicche di gossip pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 4 giugno 2025, Antonella Clerici, sul palco di Jukebox – La notte delle hit, porterà una star internazionale come Anastasia.

Perché ci sarà la doppia eliminazione all'Isola dei famosi 2025?/ C'entra la chiusura anticipata ma non solo

“Antonella Clerici ha deciso di puntare su Anastasia. La cantante statunitense sarà una delle ospiti internazionali del suo nuovo show Jukebox – La notte delle hit, due serate evento per celebrare la musica dagli anni 70 ai 2000. Il programma andrà in onda a settembre su Raiuno”, si legge sul settimanale Chi.