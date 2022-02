Antonella Clerici con Emma Marrone/ “Siamo impazziti? Mio successo su imperfezioni…”

Anche Antonella Clerici ha voluto dire la sua sulla polemica scoppiata dopo i commenti di Davide Maggio su Emma Marrone e le sue “gambe importanti” per le quali non avrebbe dovuto indossare le calze a rete al Festival di Sanremo 2022. Le celebre conduttrice si è schierata dalla parte della cantante, che ha accusato il giornalista di body shaming. “Mi ha colpito questa storia. Ma siamo impazziti? Anzi, proprio perché ha una bella gamba ti devi mettere le calze a rete, esattamente il contrario. Era elegantissima Emma, secondo me la più bella del Festival come eleganza”, ha detto in apertura di puntata di “È sempre mezzogiorno“.

Questa vicenda, però, rappresenta per Antonella Clerici lo spunto per mandare un messaggio alle ragazze: “È un brutto messaggio per loro che si sentono sempre molto inadeguate. Ricordatevi, che è l’unicità che fa la differenza, non il fatto di conformarsi a quello che fanno tutte. Bisogna essere diverse”.

Antonella Clerici ha tirato in ballo anche la sua storia personale. “Io lo dico sempre, ho costruito il mio successo proprio dalle mie imperfezioni. E questa è stata forse la mia forza”, ha raccontato. “Quindi, siate uniche e voletevi bene per quello che siete, senza troppe storie inutili. Tanto tutti scriveranno sempre, non si può piacere a tutti. Fregatevene”. Nelle scorse ore diversi personaggi famosi hanno preso le difese di Emma Marrone.

Questo è il caso, ad esempio, di Gabriele Muccino, ma anche di Ermal Meta, che su Twitter ha scritto: “Penso che Emma Marrone abbia della gran belle gambe così come una schiena forte a reggere il peso dell’essere donna in un’Italia spesso medievale”. Anche la politica è scesa in campo, a partire da Laura Boldrini: “Brava Emma Marrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di indossare ciò che vuole, senza rischiare di subire body shaming. Giudicare il corpo femminile è tra le forme più odiose di maschilismo”.

