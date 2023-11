Antonella Clerici, confessione choc: “Pedinavo il mio ex”/ “Gli controllavo il cellulare tutte le mattine”

Antonella Clerici racconta il suo rapporto con la gelosia: “Pedinavo il mio ex”

Una Antonella Clerici inedita quella che si è raccontata tra le pagine del quotidiano torinese La Stampa. La conduttrice, a pochi giorni dal ritorno in onda di The Voice Kids su Rai1, ha parlato a tutto campo al quotidiano, dove si è lasciata andare ad alcune intriganti confessioni anche private. Antonella, che dal 2020 conduce con successo È sempre mezzogiorno sul primo canale, ha parlato tra i vari temi affrontati anche del suo rapporto con la gelosia, che in passato le ha causato non pochi problemi.

Una certa ossessività che con l’avanzare degli anni la conduttrice è riuscita a controllare: “Da quando però è nata mia figlia, ho fatto il fioretto di non essere più controllante. Devo dire che si vive molto meglio: prima mi alzavo con il chiodo fisso di guardare il cellulare al mio ex e sono arrivata addirittura a pedinarlo. Ora no, anche perché, alla mia età, mica posso stare lì ancora a patire, piuttosto sto da sola” le parole di Antonella Clerici. Oggi le cose sono cambiate e a 60 anni la Clerici ha completamente stravolto le proprie abitudini. Da molto tempo Antonella vive una relazione con Vittorio Garrone, un imprenditore genovese, insieme alla coppia vive anche la figlia della conduttrice, Maelle, venuta al mondo nel 2009 dalla relazione passata con Eddy Martens.

Antonella Clerici e il segreto della sua tv: “Ricreo l’atmosfera di provincia”

Oltre 500 puntate di E’ sempre mezzogiorno su Rai1 hanno garantito ancora una volta un affetto eccezionale ad Antonella Clerici, che a distanza di anni continua ad essere una delle conduttrici italiane più amate. Sempre nel corso dell’intervista concessa a La Stampa, la Clerici ha svelato la sua ricetta per far funzionare le cose sul piccolo schermo: “La provincia è la vera forza dell’Italia: non è un caso se molti volti della tv, come me, arrivano dai piccoli paesini perché è qui che si impara a crescere e a lottare per i propri sogni” le parole di Antonella, che nel frattempo continua a raccogliere applausi e consensi da parte del pubblico.

In uno dei passaggi dell’intervista rilasciata al quotidiano, Antonella Clerici ha parlato anche della menopausa, affrontata non senza poche difficoltà: “Non potevo fare la cura ormonale e quindi, sotto supervisione medica, ho provato strade alternative ma è stato un calvario. A momenti ci lasciavo la pelle con gli ormoni bio identici. Mi sarebbe piaciuto confrontarmi con altre donne, ma niente: erano tutte sfuggenti. Ho anche avuto problemi di peso, di gonfiore” ha raccontato la Clerici chiedendo la rottura di questo tabù che attanaglia ancora oggi troppe donne.











© RIPRODUZIONE RISERVATA