Antonella Clerici, confessione hot “A letto non bastano le coccole”/ “Serve amore e…”

Antonella Clerici e le confessioni sulla propria intimità

Antonella Clerici, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero, si è raccontata senza filtri parlando anche d’amore e d’intimità. La conduttrice di “E’ sempre mezzogiorno” è innamorata del compagno Vittorio Garrone con cui convive e con cui ha un rapporto importante. Con il compagno, la Clerici ha ritrovato la fiducia nell’amore, ma come vive la conduttrice l’intimità con il compagno? A svelarlo è stata lei stessa al Messaggero.

«A letto vanno bene le coccole, ma non solo quelle. Conta quantità e qualità, magari non tutti i giorni come un tempo, ma come si deve, con amore e anche una certa dose di trasgressione, perché no?» ha rivelato la conduttrice.

Antonella Clerici e il rapporto con la chirurgia estetica

Schietta e diretta come sempre, Antonella Clerici non ha solo parlato d’intimità, ma ha anche parlato del suo rapporto con la chirurgia estetica. La conduttrice non nasconde di prendersi cura della propria bellezza anche con l’aiuto del chirurgo estetico. La Clerici, infatti, ha svelato di fare piccoli ritocchini senza, tuttavia, stravolgere i propri lineamenti.

«Dal chirurgo ci vado non più di due volte l’anno. Non voglio trasformarmi. Io faccio poche cose, continuative, e sempre d’estate perché d’inverno vado in onda tutti i giorni e si vedrebbe. Ho cominciato a 40 anni. È meglio fare piccoli ritocchi piuttosto che interventi improvvisi e innaturali. Vedo certe bocche in giro, mamma mia…», ha aggiunto la Clerici al Messaggero. E su un futuro ritorno al Festival di Sanremo, la conduttrice non nasconde di poterlo fare in futuro come addio alla tv.

