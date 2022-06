Antonella Clerici contagiata dal Covid, si sfoga / “Quando sei malata…”

Antonella Clerici contagiata dal Covid 19: la rivelazione social

Antonella Clerici ha contratto il Coronavirus e a rivelarlo è la stessa conduttrice tv e volto storico de La prova del cuoco, in una serie di post condivisi via social con il popolo del web. Riattivatasi tra le Instagram stories, nel dettaglio, la bionda conduttrice tv ha voluto anticipare ogni tipo di fuga di informazioni sulle sue condizioni di salute, rendendo noto al popolo del web di aver contratto il patogeno contro cui il mondo intero combatte da almeno 2 anni.

“Covid time. Prima o poi tocca a tutti”, ha scritto Antonella Clerici, a corredo di una prima storia rivelatrice che la ritrae mentre si concede del riposo tenendosi distesa a letto e lasciandosi circondare dalla presenza dei suoi fedeli amici a quattro zampe, ovvero i suoi amati cani. Dopodiché è la volta di un’altra Instagram story, che la ritrae mentre si concede una sessione di Aerosol, che è prevista nel percorso di cura a quanto pare stabilito per la conduttrice tv. Dalla storia in questione, quindi, trapela che la conduttrice tv abbia dei problemi alle vie respiratorie, proprio per l’infezione da Coronavirus che l’ha contagiata in questo momento storico dove, a fronte delle vaccinazioni, delle regole basilari e delle restrizioni anti-virus stabilite dai governi dei Paesi colpiti dal patogeno come l’Italia, i contagi dovrebbero essere limitati.

Antonella Clerici combatte il Coronavirus con dei compagni speciali: ecco cosa scrive la conduttrice tv

In un’altra Instagram story condivisa dalla Clerici, poi, è immortalato un altro dei cani della conduttrice tv e a corredo della storia, la padrona di casa scrive un messaggio che induce alla riflessione generale che il cane sia per certo il migliore amico dell’uomo, fedele al padrone soprattutto nei momenti più duri, anche quando le cose non vanno affatto bene. “Quando sei malata e i tuoi cani non ti lasciano mai sola”, si legge nella descrizione dell’Instagram story di Antonella Clerici, che fa da dedica agli amici a quattro zampe.

