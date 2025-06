Sfida tra Antonella Clerici e Maria De Filippi nella prossima stagione televisiva: ecco cosa ha deciso la Rai.

Antonella Clerici e Maria De Filippi: amiche rivali in tv?

Colleghe e amiche, tra Antonella Clerici e Maria De Filippi c’è affetto e stima professionale. Le due conduttrici non hanno mai dovuto scontrarsi direttamente avendo sempre condotto programmi tv in fasce orari diverse. La Clerici, infatti, da anni, è la regina indiscussa del mezzogiorno della Rai e con la conduzione di The voice, nei suoi vari format, è sempre andata in onda il venerdì sera.

Maria De Filippi, invece, da anni, fa compagnia ai telespettatori tutti i giorni con Uomini e Donne, in onda nel primo pomeriggio di canale 5 e il sabato sera con i vari programmi di cui è conduttrice e protagonista indiscussa ovvero Tu sì que vales, C’è posta per te e Amici che vanno a coprire il sabato sera dell’intera stagione televisiva. Programmi che garantiscono a Mediaset sempre ascolti altissimi e che fanno fare fatica ai programmi Rai che, difficilmente, riesce ad eguagliare gli ascolti della De Filippi se non con Ballando con le stelle. Per la prossima stagione, però, i vertici Rai avrebbero in mente un’altra soluzione.

Antonella Clerici e Maria De Filippi: la nuova sfida del sabato sera

Secondo un’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice..” del settimanale Chi, in onda nel numero in edicola, la Rai, per la prossima stagione televisiva, avrebbe intenzione di contare su Antonella Clerici per il sabato sera. L’intenzione dei vertici della Tv di Stato sarebbe quella di mandare in onda il sabato sera la nuova edizione di The Voice kids.

“Toccherà ad Antonella Clerici vestire i panni dell’aziendalista e sfidare Maria De Filippi nella prossima stagione al sabato sera. A gennaio 2026, su Raiuno, andrà in onda la versione Kids di The Voice, in onda storicamente al venerdì, contro C’è posta per te”, scrive Giuseppe Candela annunciando quella che sarà la nuova sfida del sabato sera della tv italiana.

