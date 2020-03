Antonella Clerici/ “Coronavirus? Mi vesto bene, cucino e faccio i compiti con Maelle”

Antonella Clerici è, come milioni di italiani, chiusa in casa ormai da quasi un mese, causa epidemia da coronavirus e conseguenti misure restrittive. Il volto noto della televisione italiana si è trasferita due anni fa in campagna, per vivere nella quiete: “Ora – dice la bionda dei fornelli al settimanale Oggi – non c’è giorno in cui non benedica quella scelta. Vivo circondato dalla natura, dalle persone che amo e questa situazione mi ha reso ancora più cosciente di quello che voglio nella mia vita”. La Clerici rivolge il pensiero a chi è chiuso in “buchi” da 50 metri quadri, aggiungendo: “La pandemia è trasversale, e a rischio lo siamo tutti, indistintamente”. A inizio epidemia la Clerici ha vissuto un dramma nel dramma, in quanto la figlia, Maelle, era partita con il papà per il Marocco. “Sapevo che col padre sarebbe stata al sicuro – ha detto a riguardo – ma l’idea che potessero metterla in quarantena mi angosciava. Sono stati sette giorni di grande ansia, e solo quando ho potuto ri-abbracciarla ho ri-inizato a respirare”.

ANTONELLA CLERICI E IL CORONAVIRUS: “L’INTRATTENIMENTO IN QUESTO PERIODO MI DISTURBA”

“La nostra nazione è in pericolo, il mio lavoro è in sospeso, non mi interessa altro che uscire da questa emergenza. Della tv ha senso parlarne solo se si fa informazione e una programmazione serale che possa distrarre. L’intrattenimento (concetto già ribadito pochi giorni fa ndr) in questo periodo mi disturba meglio un bel film o una fiction”. Antonella spiega quindi di essersi gettata a capofitto nella cucina in questo periodo di quarantena forzata: “L’empatia in cucina come nella musica e tutto ciò che facciamo, ci rende unici. Tornare ai fornelli significa essere parte di una collettività che in questo momento, anche cucinando, si ritrova a far sentire la sua forza, la sua voce. Con ottimismo e leggerezza”. Antonella ha programmato in ogni suo dettaglio la giornata, a cominciare dalla sveglia alle ore 8:00, quindi doccia, corsa e colazione. Dopo di che viene il momento “notiziario” con il suo Vittorio, poi una bella camminata con i cani, ancora notizie e una diretta via Instagram di cucina. Dopo pranzo si fanno i compiti con Maelle poi si prepara assieme un dolce. La serata si conclude con un gioco da tavola tutti assieme prima della nanna. “Ci tengo a non lasciarmi andare – aggiunge – mi vesto carina e mi trucco, apprezzo i piccoli gesti e sento più che mai una voglia di gentilezza. L’avevamo persa”. La bionda della tv conclude: “Quando tutto sarà finito dovremo portare l’italianità al centro di tutto e dire al mondo quanto siamo belli, bravi, capaci e generosi”



