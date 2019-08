Antonella Clerici e Carlotta Mantovan/ “Io&te al freddo” vedova Frizzi sorride ancora

L’amicizia tra Antonella Clerici e Carlotta Mantovan, la vedova del compianto Fabrizio Frizzi, con il passare del tempo si è consolidata sempre di più. Grazie alla vicinanza fondamentale di Antonellina, la giornalista ha così ritrovato il sorriso a distanza di poco più di un anno dalla perdita del marito, stroncato da un cancro all’età di 60 anni. Sin dai primi drammatici momento, infatti, Carlotta ha potuto contare sul supporto di Antonella ed entrambe le amiche hanno deciso di condividere l’estate insieme, con una vacanza nella fredda quanto bellissima Normandia. La conferma arriva tramite l’account Instagram dell’ex volto de La prova del cuoco che sia in un post che in una Storia ha mostrato ai suoi follower lo scatto che la immortala insieme alla vedova di Frizzi, finalmente sorridente dopo la grande sofferenza. E se il ricordo del marito lo porterà sempre nel cuore, insieme al sorriso che noi tutti siamo stati abituati per anni a vedere in tv, adesso la Mantovan prova a ripartire proprio da questo, sfoggiando un sorriso spiazzante al fianco di una delle persone che anche a telecamere spente è riuscita a confortarla nel momento più doloroso della sua vita.

ANTONELLA CLERICI E CARLOTTA MANTOVAN INSIEME IN VACANZA

Prima del ritorno agli impegni quotidiani, Antonella Clerici e Carlotta Mantovan hanno così deciso di concedersi alcuni giorni di relax in Normandia. Se molti vip hanno preferito le consuete mete turistiche tipicamente estive, da Ibiza a Formentera, Antonella e Carlotta hanno piuttosto scelto una vacanza spensierata, sfuggendo entrambe alla calura del periodo. “Io&te nel freddo normanno”, scrive la bionda conduttrice che prossimamente la ritroveremo al timone de Lo Zecchino d’Oro. Le due amiche, senza trucco, abiti invernali, ci regalano uno dei sorrisi più belli. La Clerici ha poi voluto condividere il loro momento di vacanza anche nelle sue Storie scrivendo: “Insieme anche in Normandia #freddo”, a testimonianza di come la loro amicizia vada ben oltre le luci delle telecamere e confermando al tempo stesso il solido legame che c’era tra la conduttrice ed il compianto collega Fabrizio Frizzi.

Visualizza questo post su Instagram Io&te nel freddo normanno😀 @carlottamantovan2612 ❤️ Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 14 Ago 2019 alle ore 7:19 PDT





