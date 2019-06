Antonella Clerici e Vittorio Garrone/ Felici in una foto di coppia: “Io & te”

Ormai da qualche anno, Antonella Clerici ha trovato l’amore accanto al suo nuovo compagno, Vittorio Garrone. La conduttrice di Rai 1 non ha mai nascosto di aver cominciato con lui una nuova vita e di recente, pur di concentrarsi sul suo provato, ha scelto di rallentare i ritmi e trasferirsi, con qua figlia Maelle e il suo compagno, a Arquata Scrivia, in piccolo centro immerso nel verde in provincia di Alessandria. Nei giorni scorsi, in occasione del suo ritorno in tv con La Traviata di Zeffirelli su Rai 1, la conduttrice ha condiviso sui social uno scatto che la ritrae splendida nel suo abito da sera accanto al suo compagno. L’immagine, che in sole poche ore ha collezionato più di 28 mila like, è stata commentata anche da alcune personalità molto note del mondo dello spettacolo, fra le quali due storiche amiche della conduttrice, Rita Dalla Chiesa e Mara Venier.

Il commento di Mara Venier

“Io&te”, si legge nella didascalia che Antonella Clerici ha scelto per accompagnare il suo scatto di coppia con Vittorio Garrone. Circondati dalla suggestiva atmosfera dell’Arena di Verona, i due si sono lasciati immortalare sereni e stretti l’uno nell’altra, segno che il loro amore è più forte che mai. Laconici, ma piedi di affetto, i commenti di Mara Venier e Rita Dalla Chiesa, che hanno risposto alla foto postando rispettivamente tre e due cuoricini. Ma non sono mancati i commenti dei fan, che vedono in Antonella Clerici e Vittorio Garrone la coppia perfetta: “Mamma mia, come siete belli – scrive una follower – sono contenta per voi, buona vita”. E poi ancora: “Hai una bella luminosità nei tuoi occhi. Penso tu sia felice con questo uomo”. E a chi ha voluto rovinare l’idillio sottolineando l’insuccesso, in termini di share, del programma di Rai 1, la Clerici ha replicato: “Al contrario, per una serata d’opera… (lo share è, ndr) molto al di sopra delle aspettative”. Di seguito, è possibile visualizzare l’immagine postata su Instagram.





