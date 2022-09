Antonella Clerici e Vittorio Garrone, niente matrimonio/ “Non è nei miei progetti…”

Antonella Clerici e Vittorio Garrone: nessun matrimonio

Nessun matrimonio in vista per Antonella Clerici e Vittorio Garrone. A svelarlo è stata la stessa conduttrice in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del settimanale Gente. La Clerici ha così smentito i rumors che circolano da alcune settimane in merito ad un matrimonio con il compagno. Rumors nati da alcune dichiarazioni che la gola profonda ha fatto ai microfoni del settimanale DiPiù parlando di una proposta già arrivata. Secondo tali voci, inoltre, il presunto matrimonio si sarebbe dovuto celebrare tra la primavera e l’estate del 2023.

Stando, tuttavia, alle dichiarazioni rilasciate da Antonella, il matrimonio non ci sarà. Nessuna crisi, tuttavia, nel suo rapporto con Vittorio Garrone che procede a gonfie vele. La conduttrice, infatti, ha spiegato di non avere alcuna intenzione di convolare a nozze avendo già tutto quello che ha sempre desiderato.

Antonella Clerici: ecco perchè non ci sarà il matrimonio con Vittorio Garrone

Il matrimonio non è nei progetti di vita futuri di Antonella Clerici che, accanto al compagno Vittorio Garrone ha trovato la propria serenità lasciando Roma e trasferendosi in provincia. Avendo trovato un meraviglioso equilibrio di coppia, avendo formato una famiglia, la Clerici non vede il matrimonio come il prossimo passo.

“Non amo i festeggiamenti e non è nei miei progetti. Stiamo bene così, siamo una famiglia, ci amiamo. Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo, l’ho già fatto due volte. Ora sono così felice e non vorrei qualcosa di diverso da quello che ho già”, ha spiegato Antonella che si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare a far compagnia agli italiani con “E’ sempre mezzogiorno”.

