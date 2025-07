Anche Antonella Clerici si rivela una grande fan di Temptation Island 2025: cosa ha scritto la conduttrice Rai ieri sera, durante la puntata del reality

Antonella Clerici segue Temptation Island 2025: il commento su X

Temptation Island 2025 non è ormai più solo un programma, ma un vero e proprio fenomeno televisivo che di edizione in edizione racimola consensi e ascolti clamorosi. Anche quest’anno non è da meno, anzi, la puntata andata in onda martedì sera ha addirittura superato i 4 milioni di telespettatori, a dimostrazione di un sempre più crescente successo e di un prodotto che fa presa sul pubblico di tutte le età, dai giovani agli adulti.

Tutti pazzi per il docu-reality dei sentimenti di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia e che ogni anno accende l’estate degli italiani. Anche numerosi personaggi famosi hanno rivelato di seguire il programma, puntata dopo puntata, e nella serata di ieri è arrivato un commento a sorpresa anche da parte di Antonella Clerici.

La conduttrice Rai ha infatti pubblicato sul proprio profilo X un commento, durante la puntata andata in onda ieri sera: “Comunque Temptation Island 2025 è magnetica… forse perché le corna le abbiamo avute tutte/i“. Anche lei si è rivelata una grande fan del programma, tuttavia la sua riflessione ha diviso le opinioni…

Antonella Clerici divide le opinioni: i commenti sotto il post

Il post X di Antonella Clerici riguardo Temptation Island 2025 ha infatti scatenato numerosi commenti, tra chi ha condiviso la sua riflessione e chi invece l’ha apertamente criticata. Se da un lato in molti considerano il docu-reality dei sentimenti un prodotto divertente e leggero, ideale per trascorrere una serata estiva nell’assoluta spensieratezza, molti invece lo criticano per i contenuti proposti.

E così, anche sotto il post della conduttrice Rai, i commenti si sono sprecati. Tra quelli positivi c’è chi l’ha definita “Iconica” e chi conferma quanto da lei sottolineato: “Brava Anto, è esattamente quello il motivo per cui piace tanto“. Ma c’è anche chi non condivide la sua riflessione sulle corna e sui tradimenti, come il commento di un utente: “Ma parla per te“. E ancora: “Talmente magnetica che non ho mai visto nemmeno un secondo. Pensa“.