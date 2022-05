Antonella Clerici “Febbre alta, un’intossicazione”/ Assente a “È sempre mezzogiorno”

Antonella Clerici: assente a “È sempre mezzogiorno”

Oggi, martedì 10 maggio, non è andata in onda una nuova puntata di “È sempre mezzogiorno”, il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Dopo l’esordio iniziale della conduttrice, che ha annunciato “una puntata dolcissima, solo dolci”, sono stati trasmessi infatti in replica alcuni spezzoni di episodi precedenti, come confermano i numerosi cambi di look della Clerici. “Come mai non siete in diretta? Tutto bene?” e “Ma oggi sono le repliche, come mai?” si sono chiesti alcuni telespettatori sui social. La riposta è arrivata poco dopo da Antonella Clerici, che ha spiegato di aver avuto un problema di salute che le ha impedito di condurre il suo programma.

“Ciao amici. Oggi non sono in onda perché stanotte ho avuto la febbre molto alta. Ho avuto una sorta di intossicazione. Non sono stata tanto bene. Spero domani di essere assolutamente con voi. A prestissimo”, ha detto Antonella Clerici in un breve video pubblicato sul suo profilo Instagram. Immediati i messaggi di supporto per la conduttrice di Rai 1, sia da parte dei telespettatori che dei colleghi. Tra i nomi celebri che hanno lasciato un “cuore” per Antonella spiccano i nomi di Elena Sofia Ricci, Giorgia, Mietta, Valeria Graci e Andrea Delogu. “Ma quanto ti si potrà voler bene … ciao Anto, rimettiti presto!”, ha scritto Lorenzo Branchetti, che per otto anni ha lavorato con la Clerici nel programma “La prova del cuoco”.

