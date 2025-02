Antonella Clerici la spara grossa a Sanremo 2025: cosa ha messo nelle mutande? La reazione del pubblico

Inizia Sanremo 2025 e iniziano le gaffe, come è giusto che sia. Antonella Clerici, terza conduttrice del Festival ha travolto tutti con la sua simpatia e con un vestito elegantissimo, ma anche con una delle sue “uscite” spontanee che fanno sempre ridere il pubblico. Dopo un doveroso ricordo di Fabrizio Frizzi che canta “Hai un amico in me“, si è passati ad una bellissima gaffe tra la conduttrice e Gerry Scotti.

“Antonella, dillo che Carlo ci ha regalato un cornetto quest’anno“, ha detto Gerry. “Sì, il cornetto per far colazione“, ha ironizzato Conti. Antonella Clerici ha poi puntualizzato che si tratta del cornetto porta fortuna che i tre si sono scambiati proprio in vista del Festival. “Dove l’hai messo?” ha poi chiesto Gerry Scotti: “Si può dire? Nelle mutande“, ha risposto lei scatenando le risate del pubblico. La conduttrice ha continuato dicendo che in altre parti del corpo “ballava”, mentre laggiù stava fermo. Con la sua ironia estremamente spontanea, Antonella Clerici ci regalerà un festival di Sanremo 2025 incredibile, e questo è poco ma sicuro! Cosa ne pensate?