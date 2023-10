Antonella Clerici/ “Ho cambiato vita per amore. Il ritorno in Tv al mezzogiorno? Fu Coletta a dirmi che…”

Antonella Clerici e il rapporto con il pubblico: “Un patto di lealtà e chiarezza”

Antonella Clerici è tra gli ospiti della nuova stagione di Boomerissima, il varietà di successo condotto da Alessia Marcuzzi su Rai2. La conduttrice è pronta a mettersi in gioco mentre la nuova edizione E’ sempre mezzogiorno” continua a registrare record di ascolti. Del resto la carriera di Antonellina è sotto gli occhi di tutti! 36 anni di amore incondizionato verso il pubblico che la stessa Clerici ha descritto come “Un patto di lealtà e chiarezza”. Intervistata dalle pagine di Tv Blog ha raccontato: “la mia aspettativa dopo tanti anni è soprattutto divertirmi e divertire. Voglio portare leggerezza, fare compagnia. Da sempre penso che se in una trasmissione ci inserisci gli ingredienti giusti, come in cucina, i messaggi arrivano. Ci sono ciambelle che escono col buco, altre meno, ma se cerchi di fare del tuo meglio il pubblico ti premia. Io non ho mai nascosto nulla, né le mie emozioni, né i miei patemi. Quando sono in onda, soprattutto nel quotidiano, è come se vedessi il pubblico che si muove tra le stanze di casa”.

Vittorio Garrone, Eddy Martens e Maelle: compagno, ex marito e figlia Antonella Clerici/ Tradimento, nozze e…

Il segreto del suo successo? Circondarsi di persone positive: “Voglio che ci sia un bel clima, non conflittuale. Per il resto, non mi pongo mai aspettative. Quasi sempre, quando parto con la sola idea di fare le cose bene e con criterio, i risultati non mancano”.

Antonella Clerici e il ritorno a E’ sempre mezzogiorno

La carriera di Antonella Clerici è sicuramente legata al successo de “La prova del cuoco”, trasmissione cult conclusasi nel 2018. “Nel 2018, finita La Prova del Cuoco, pensavo che non sarei più tornata al mezzogiorno. Mi ero trasferita in Piemonte per amore e avevo cambiato vita” – ha raccontato la Clerici che per amore ha cambiato vita. “La provincia è il posto migliore dove far crescere i figli. Li puoi controllare meglio e tutelare. Venire ad Arquata Scrivia è stata una scelta di vita. Rai 1 è romanocentrica, è vero, ma nello studio di Milano sto molto bene, ci sono praticamente solo io, è la mia seconda casa. Stare lontana dai luoghi centrali e di potere mi consente di stare tranquilla, isolata e di non sentire il vento del pettegolezzo. Non nego che mi manchino tanti amici dello spettacolo che inevitabilmente vedo meno, ma alla fine Milano ti consente di essere più lucida ed indipendente. Sono in un’oasi felice e lo apprezzo” – ha confessato.

Perché Antonella Clerici non va in onda con È sempre mezzogiorno?/ Il presunto motivo e quando torna in tv

Poi è arrivata la grande occasione con E’ sempre mezzogiorno, un cooking show nato proprio durante la pandemia da Covid: “in quella fase mi venne l’idea del bosco. Durante il lockdown abbiamo capito quanto fosse importante possedere un pezzo di terra, poter stare all’aperto. Io avevo il privilegio di vivere a contatto con la natura. La mia intenzione iniziale era quella di un programma da casa, familiare, più contenuto, non mi interessava tornare ad occupare il mezzogiorno. Ad insistere fu l’allora direttore di Rai 1 Stefano Coletta. Mi disse che stavo ragionando in piccolo e che sarei dovuta tornare in quella fascia oraria. A quel punto, decisi di portare un po’ del mio bosco in via Mecenate. L’immagine sul ledwall dà respiro allo studio e a questo ci ho aggiunto i discorsi sulla sostenibilità e un clima familiare, grazie alla mia compagnia di giro e ai cuochi che mi vengono a trovare”.

Antonella Clerici in lacrime al TG1 per il ricordo di Fabrizio Frizzi/ "Immagini faticose perchè..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA