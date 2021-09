Antonella Clerici/ Il matrimonio con Vittorio Garrone e l’appello in TV: “Vorrei…”

Antonella Clerici è una delle conduttrici Rai più amate dal pubblico italiano. La sua Prova del Cuoco è rimasta indelebile nel cuore di quella parte del pubblico che sogna di rivederla in TV anche in nuovi scenari e programmi. D’altronde, la Clerici un sogno ce l’ha per quanto riguarda il piccolo schermo e proprio di recente, in un’intervista a La Stampa, ha lanciato un vero e proprio appello: “Mi piacerebbe fare un programma di interviste a persone non famose, ma che sono entrate nella nostra storia, magari cambiandola.”

Un’idea che potrebbe prendere il volo nella prossima stagione televisiva. Intanto Antonella è presissima dai suoi affetti e dal presunto matrimonio in arrivo col compagno Vittorio Garrone. Negli ultimi mesi si è infatti parlato di una proposta di nozze arrivata per la conduttrice: sarà davvero imminente il ‘sì’?

Antonella Clerici e la morte: “Quando morirò mi piacerebbe che…”

Non solo amore e TV nella vita di Antonella Clerici ma anche tanta fede. In un’intervista a Famiglia Cristiana, la conduttrice ha parlato di vita e morte, raccontando la sua idea: “L’idea di lasciare questo mondo non mi fa paura perché sono convinta che ci sia qualcosa dopo. La morte è solo un altro volto della stessa vita: è un cerchio che si chiude e c’è un motivo se siamo qui.”

Ha quindi spiegato: “Sono credente e penso che ognuno di noi abbia una propria missione. Sarà per questo che non amo le funzioni funebri: dalla cassa da morto ai paramenti, è tutto così lugubre, mentre la morte è un fatto naturale. Personalmente vorrei essere cremata: mi piacerebbe che le ceneri venissero disperse vicino a uno degli alberi che abbiamo vicino casa”, ha svelato infine la conduttrice.

