Antonella Clerici/ “Il mio mondo ruota intorno alle cucine” (Tali e Quali)

Antonella Clerici è una delle giurate speciali di “Tali e Quali“, la puntata speciale di “Tale e Quale Show 2019” in onda venerdì 22 novembre 2019 in prima serata su Rai1. La ex conduttrice de “La prova del cuoco” torna da Mamma Rai per un’occasione davvero speciale visto che ricoprirà il ruolo di giurata speciale in occasione di una speciale serata che vedrà sfidarsi sul palcoscenico di Tale e Quale i migliori imitatori non professionisti selezionati tra i migliaia di video che il pubblico da casa ha inviato al sito e alla redazione del programma di Carlo Conti. Intanto proprio in questi giorni la Clerici si è raccontata a “Cook”, l’inserto del Corriere della Sera. Una lunga intervista in cui Antonellia ha voluto condividere la sua passione per la cucina e i ricordi legati alla sua infanzia. “Se esiste un karma, certamente sono una predestinata. Il mio mondo, da che ho memoria, ruota intorno alle tante cucine della mia vita, fulcro imprescindibile dei ricordi” ha dichiarato la conduttrice.

Antonella Clerici: “ho ancora nel cuore i profumi della cucina della mia infanzia”

La cucina ha segnato la vita e l’infanzia di Antonella Clerici. A raccontarlo è stata proprio la celebre conduttrice che alla rivista Cook del Corriere della Sera ha ricordato le cucine della sua vita. A cominciare da quella di Anita, la nonna materna di Legnano che ricorda così: “stava tra il salone e il tinello e aveva un piccolo terrazzo affacciato su un romantico roseto nel retro della casa. Era circondata da un bel giardino all’inglese e la ricordo sempre inondata di luce, con al centro un grande tavolo da lavoro”. Poi c’è stata la cucina della casa dei nonni paterni: “oggi ho ancora nel cuore i profumi della cucina della mia infanzia. Nonna Rina era la regina dei risotti e devo proprio a lei una fortuna della mia vita e una predilezione” – visto che la Clerici rivela – “pensando e ripensando a lei e all’importanza che ha il mezzogiorno nelle case degli italiani, mi è venuto in mente di fare La prova del cuoco”. La conduttrice, infatti, non ha alcun dubbio: “la tv trae la sua forza dalle persone comuni e fuori dalle grandi città si hanno più stimoli legati al vivere quotidiano”.

Antonella Clerici: “il risotto alla milanese è stato il mio portafortuna”

La cucina di nonna Rina non solo l’ha ispirata per ideare il format de La prova del cuoco, ma ha fatto nascere in lei anche la grande passione per i risotti. “Ne cucino di tutti i tipi” ha raccontato Antonellina, anche se c’è un risotto a cui è più legata di tutti: “quello giallo è tuttora il mio piatto del conforto: c’era dopo l’operazione di appendicite, tutte le volte che guarivo da una brutta influenza, per ogni coccola a seguito di un brutto voto o una delusione d’amore adolescenziale”. Si tratta del risotto alla milanese su cui dice: “è stato il mio portafortuna prima di trasmissioni importanti”. Una portata che Antonella Clerici prepara con qualche piccolo accorgimento: “lo faccio con tanto zafferano, tanto burro e tanto parmigiano, ben mantecato e cremosissimo. Sposo la teoria per cui il risotto vada mescolato in continuazione”. Un destino in parte segnato quello di Antonella che a detta di tutti è la regina de La prova del Cuoco!



