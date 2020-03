Antonella Clerici imbarazza Paolo Bonolis/ “Tu impotente? Ma se sei ben messo…”

Simpatica conversazione social fra Paolo Bonolis e Antonella Clerici. I due, come molti altri vip in questi giorni noiosi quanto doverosi di quarantena, si sono dati appuntamento sui social, e precisamente su Instagram, dove hanno dato vita ad una bella chiacchierata live, mentre i follower ascoltavano. Ad un certo punto l’ex conduttrice de “La Prova del Cuoco”, ha voluto mettere un po’ di pepe nel “dibattito”, e cogliendo di sorpresa il volto noto di Canale 5, ha detto: “Tutti dicono che sei tutto fuorché impotente”. La bionda di casa Rai ha voluto rendere pubbliche alcune voci che circolano sul collega di Mediaset, smentendo di fatto lo stesso Bonolis. Ma come è nato questo simpatico siparietto? Il tutto è partito dallo stesso conduttore di “Avanti un altro”, che si è riferito alla Clerici definendola “una buona forchetta”. Poco dopo ha però aggiunto “Io sono impotente”, ovviamente ironico.

ANTONELLA CLERICI A PAOLO BONOLIS: “RIFARAI IL SENSO DELLA VITA?”

Antonella a quel punto ha replicato: “Di te si dicono altre cose…”, e Bonolis curioso ha domandato: “Cosa?”, e lei “Che sei ben messo. Lo si dice nel nostro ambiente. E tutti dicono che tu sei tutto fuorché impotente”. Bonolis è rimasto in silenzio, forse per la prima volta in carriera il grande conduttore non ha trovato le parole per replicare. La Clerici e Bonolis si conoscono molto bene, ed al di là del fatto che sono colleghi e che frequentano più o meno gli stessi ambienti, i due hanno lavorato assieme qualche anno fa. Nel 2005, infatti, la coppia fu a braccetto durante la conduzione del buon Paolo dell’edizione di quell’anno del Festival di Sanremo, un duetto ben riuscito in cui Bonolis, spesso e volentieri, prendeva in giro la sua valletta per i suoi modi di fare davvero simpatici. Per dovere di cronaca, c’è da dire che dopo il siparietto “hot” la conversazione è girata su temi più “ortodossi”, con la Clerici che ha domandato al collega se tornerà in televisione con il programma “Il senso della vita”, show che Bonolis ha sempre confessato di amare: la sua risposta è stata ovviamente affermativa, “sì”.



