Antonella Clerici/ “Innamorata del mio bosco, mia figlia Maelle è la cuoca di casa!”

In collegamento dalla sua cucina, Antonella Clerici è intervenuta a Domenica In. La conduttrice ha parlato del suo nuovo libro che, come spiegato dalla Venier, nasce dalla sua nuova vita: “E’ così”, ha confermato l’ospite di oggi. “Mi sembrava giusto ripartire raccontando cosa ho imparato io dal bosco, dalla natura, dall’orto, in questo mondo incantato”, ha spiegato, senza rimpiangere affatto la sua scelta. In pochi credeva che sarebbe cambiata così tanto: “Mi mancano gli amici ma la cosa bella è essere immersa in questo bosco e mi piace tantissimo”, ha aggiunto.

In una intervista di Antonella Clerici, la conduttrice ha svelato la sua più grande rivincita: essersi ripresa il mezzogiorno televisivo: “Nascono degli amori, ho un feeling particolare con il pubblico, ma quello che ci dà di più è per me mezzogiorno”, ha spiegato. E così lei si sente al mezzogiorno come Mara Venier alla domenica, smentendo con queste sue parole gli ultimi gossip. “Mi diverto, è un po’ surreale come programma”, ha raccontato. Tutti i giorni Antonella va a Milano per poi tornare nel suo bosco: “Mi piace tornare a casa, dai miei affetti”, ha spiegato. “La donna è anche il centro della casa, rarissimamente mi fermo a Milano, poi mentre sono in auto lavoro un po’ e appena arrivo mi dedico alla mia famiglia”. Anche Maelle cucina, “è la cuoca vera della casa!”. “Mia figlia non ha mai voluto venire in studio da me”, ma oggi è intervenuta in diretta nonostante la grande timidezza. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Antonella Clerici ed il suo ritorno in tv

Antonella Clerici ospite di Mara Venier a Domenica In. L’amata conduttrice, nelle vesti di intervistata, parlerà con la “signora della domenica” dalla sua casa in provincia di Alessandria del successo del suo nuovo programma ‘È sempre Mezzogiorno’ e racconterà del felice momento che sta vivendo con il suo compagno Vittorio. La cosa curiosa è che solo pochi giorni fa Antonella Clerici ha parlato di Mara Venier in un’altra trasmissione. Ospite di Tv Talk su Rai 3, alla domanda se sarebbe pronta a rilevare l’amica Mara alla conduzione del suo programma (non è un mistero che la Venier abbia lasciato intendere di volersi fermare con Domenica In dopo questa stagione televisiva), la Clerici ha mostrato grande fair play: “Assolutamente no. Perché ci sono programmi che appartengono al conduttore e lei è legata a Domenica In come io a È sempre mezzogiorno“.

Antonella Clerici ospite a Domenica In

Secondo Antonella Clerici, dunque, Mara Venier non passerà la mano: “La conosco e so che se dice che lascia è perché è stanca ma alla fine resterà perché ci tiene“. Chissà se “Antonellina” con una battuta tenterà durante la puntata di oggi di strappare all’amica un impegno anche per il prossimo anno. Riguardo la sua carriera, poi, la Clerici parlando di È sempre mezzogiorno ha sottolineato di non essere una cuoca: “La cucina è solo un pretesto, è un luogo per stare insieme in compagnia“. Rispetto a The Voice Senior invece, come riportato da Libero Quotidiano, ha spiegato così la decisione di condurre in maniera più defilata lasciando spazio ad artisti e talent: “Ho pensato fosse un modo diverso per farmi vedere dal pubblico ed ogni tanto fare un passo indietro va bene“. Quali dichiarazioni farà oggi Antonella Clerici a Domenica In? L’amicizia con Mara Venier la porterà a sbilanciarsi sui suoi progetti futuri?



