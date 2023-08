Antonella Clerici: la casa nel bosco allagata/ “Qui continua a diluviare…”

Antonella Clerici e la casa allagata nel bosco

Antonella Clerici mostra la casa nel bosco allagata. Dopo aver trascorso le vacanze in Normandia insieme alla figlia Maelle e al compagno Vittorio Garrone, Antonella Clerici è rientrata in Italia per trascorrere gli ultimi giorni di relax prima del ritorno in tv nella sua splendida casa nel bosco che si trova ad Arquata Scrivia, nel Monferrato. Dopo aver lasciato Roma, la conduttrice di Raiuno si è trasferita nella casa del bosco ed oggi vive circondata dalla natura insieme ai suoi splendidi cani e ai cavalli di cui è appassionato il compagno Vittorio Garrone.

Sui social, la Clerici mostra spesso la sua splendida cosa e, nelle scorse ore, tra le storie del suo profilo Instagram, ha condiviso un video mostrando la casa allagata a causa della pioggia che ha colpito le regioni settentrionali dell’Italia. “Qui continua a diluviare”, scrive la conduttrice mostrando la pioggia battente.

Antonella Clerici e il ritorno in tv

Antonella Clerici, nonostante la pioggia, sta ricaricando le energie per affrontare la nuova stagione televisiva. La conduttrice, infatti, tornerà a fare compagnia al pubblico di Raiuno con la nuova stagione di “E sempre mezzogiorno” insieme alla squadra di chef con cui insegnerà nuove ricette ai suoi fan.

La Clerici, inoltre, sarà alla guida di The Voice of kids portando sul palco tanti, piccoli talenti che, con la loro voce, incanteranno i telespettatori. Per la Clerici, dunque, sarà un anno impegnativo, ma anche ricco di soddisfazioni con il pubblico pronto a seguirla nelle sue nuove avventure televisive.

