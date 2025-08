La figlia di Antonella Clerici è bellissima e, più passa il tempo, più assomiglia alla mamma. Stanno circolando delle foto che le ritraggono insieme.

Quando si parla di Antonella Clerici, si parla di una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo, oltre che un punto di riferimento per il panorama televisivo italiano. Nel corso degli anni, ha partecipato a molti programmi come Unomattina e Domenica In, ma soprattutto La Prova del Cuoco, di cui è stata al timone per molto tempo e che le ha permesso di raggiungere un grande successo. Oggi è invece la protagonista di E’ Sempre Mezzogiorno, il tv show culinario che viene guardato da migliaia di persone nella fascia oraria che corrisponde al momento del pranzo

Perché Alessandro Basciano rischia arresti domiciliari: cos'è successo/ Lui si difende ma è caos su dove vive

Ad essere complice della sua popolarità è sicuramente il suo talento, ma anche la sua personalità con cui ha saputo farsi spazio in questo ambito così difficile ma anche così bello. Non solo vita lavorativa, lei ha dimostrato negli anni di tenere molto anche alla propria quotidianità, che vive insieme al compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle.

Antonio Panico incontra tentatore Francesco in discoteca dopo Temptation Island 2025/ L'incredibile reazione

Com’è diventata la figlia di Antonella Clerici

La conduttrice ha avuto diverse relazioni sentimentali in passato, prima di legarsi al suo attuale compagno Vittorio. Ad esempio c’è stata la storia con Eddy Martens, conosciuto in vacanza e con cui c’è stato un legame durato per qualche tempo. Dalla loro relazione è infatti nata la figlia Maelle, che ha oggi 16 anni e che sta assomigliando sempre di più alla sua mamma. Ha i capelli lunghi e ricci di colore scuro, ed è tra l’altro legatissima ad Antonella, come si è potuto notare dai numerosi scatti che sono apparsi negli anni e che le hanno ritratte insieme e felici.

Durante un’intervista rilasciata qualche tempo fa, Antonella Clerici ha parlato inoltre di quanto sia fiera di sua figlia. “Anche lei come me, che mi sono sempre sentita Cenerentola al ballo, non pensa mai di essere all’altezza della situazione”, aveva detto la conduttrice Rai. La stessa ha successivamente confessato che la ragazza non ama mostrarsi, in quanto è sempre stata molto timida e riservata. Oggi è cresciuta molto e, all’età di 16 anni, ha già catturato l’attenzione del grande pubblico italiano, soprattutto grazie alla sua bellezza e anche alla somiglianza con la mamma: le due sono praticamente due gocce d’acqua.

La figlia della Clerici si è affacciata all’età adolescenziale e si appresta ad essere una piccola giovane donna. Ancora non si sa cosa farà in futuro, ma la conduttrice ha in passato rivelato che vorrebbe non fare parte del mondo dello spettacolo ma prendere strade professionali differenti.