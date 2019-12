Antonella Clerici/ “Lo Zecchino d’Oro? E’ bello ricominciare da qui”

Antonella Clerici torna in tv alla guida della 62esima edizione de Lo Zecchino d’Oro 2019, il Festival Internazionale della canzone del bambino trasmesso sabato 7 dicembre 2019 in prima serata su Rai1. L’amatissima conduttrice rompe così il suo stop forzato dalla Rai con la co-conduzione dell’evento per bambini, visto che avrà al suo fianco l’amico e collega Carlo Conti. A volerla al timone del Festival per bambini è stato proprio il conduttore fiorentino che al settimanale Nuovo ha dichiarato: “Ho proposto io alla Rai Antonella Clerici come conduttrice dello Zecchino d’Oro e la mia richiesta è stata subito accettata”. La Clerici è davvero entusiasta del suo ritorno in prima serata su Rai1 e in particolare di condurre il festival per eccellenza dedicato ai bambini: “è bello ricominciare da qui. Niente accade per caso e oggi sono davvero convinta di essere al posto giusto nel momento giusto”.

Antonella Clerici: “ in tv non mi divertivo più”

L’assenza di Antonella Clerici dai palinsesti Rai 2019 – 2020 non è stata inizialmente presa bene dalla conduttrice che alla stampa ha dichiarato: ” all’inizio ho sofferto il distacco dalle telecamere, poi ho pensato che fosse un’opportunità”. Poi qualcosa è cambiato, visto che la conduttrice ha pensato di vivere questa situazione come un momento per riflettere e fermarsi un attimo: “mi sono fermata a riflettere e concentrata sugli affetti e sugli amici a cui dedicavo poco tempo. Ho trascorso questo periodo per cercare di capire che cosa mi potesse divertire ancora: in effetti ultimamente in tv non mi divertivo più”. Parlando proprio della televisione degli ultimi mesi, di cui la Clerici è stata una delle grandi assenti, la conduttrice ha precisato: “non mi è mancata più di tanto: non ci sono stati programmi così interessanti. In generale mi sembra che ci sia una certa povertà di idee in una tv arrogante”. Non solo, la conduttrice ha anche sottolineato: “c’è bisogno di tornare a una televisione più pulita”.

Antonella Clerici torna a La Prova del Cuoco?

Per chi continua a chiederle un ritorno alla guida de La Prova del Cuoco, programma di grandissimo successo condotto e lanciato proprio da Antonella Clerici, la conduttrice risponde così: “Non ci penso. Ed è giusto che sia così per rispetto a Elisa Isoardi che lo sta conducendo. Ora il programma è suo”. La conduttrice però non nasconde di avere delle idee sui fornelli di cui potrebbe discuterne anche con la collega Isoardi. Una cosa è certa, nonostante tutto il suo futuro televisivo è nell’azienda di viale Mazzini: “Rai è casa mia. Poi vedremo, ma non ho la smania, sono serena”.



