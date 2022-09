Antonella Clerici: “Lorenzo Biagiarelli la rivelazione di Ballando con le stelle 2022”/ “Se andrà avanti…”

Antonella Clerici fan di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle 2022

Oltre che sul sostegno della fidanzata Selvaggia Lucarelli che, però, essendo giudice di Ballando con le stelle 2022 dovrà mantenere comunque l’imparzialità, Lorenzo Biagiarelli potrà contare sul tifo di Antonella Clerici, di tutta la squadra e del pubblico di E’ sempre mezzogiorno. Da sabato 8 ottobre, infatti, Biagiarelli lascerà a casa grembiule e ricette per scendere in pista come concorrente di Ballando con le stelle 2022. Una nuova avventura in cui si è già tuffato cominciando la preparazione in vista dell’esordio.

Vittorio Garrone e Antonella Clerici/ 'Salta' il matrimonio: "Stiamo bene così"

Ad essere entusiasta della partecipazione di Lorenzo al programma del sabato sera di Raiuno è anche Antonella Clerici che, nel corso dell’ultima puntata della trasmissione “E’ sempre mezzogiorno” ha fatto una rivelazione su Biagiarelli aggiungendo anche una promessa che spera di poter mantenere.

Lorenzo Biagiarelli, fidanzato Selvaggia Lucarelli/ "A Ballando con le stelle 2022.."

La rivelazione di Antonella Clerici su Lorenzo Biagiarelli

Antonella Clerici non ha dubbi sulle qualità ballerine di Lorenzo Biagiarelli. Dopo averlo conosciuto e apprezzato come chef, la conduttrice di E’ Sempre mezzogiorno è pronta a scommettere sul fidanzato di Selvaggia Lucarelli anche come concorrente di Ballando con le stelle 2022. “Sarà una bella rivelazione, vedrete! Sarà molto bravo anche come ballerino”, ha detto la Clerici in diretta.

Poi si è lasciata andare ad una promessa che spera, insieme all’intera squadra di E’ sempre mezzogiorno, di riuscire a mantenere. “E sappi, Lorenzo, che se andrai avanti a Ballando con leStelle, e te lo auguro, un sabato ci trasferiamo tutti all’Auditorium per fare il tifo. Portiamo i viveri, un rinfresco”, ha concluso. Biagiarelli, dunque, riuscirà ad andare avanti nel programma di Milly Carlucci permettendo alla Clerici di mantenere la sua promessa?

Antonella Clerici e Vittorio Garrone, niente matrimonio/ "Non è nei miei progetti..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA