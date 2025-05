Un messaggio promozionale è stata l’occasione, per Antonella Clerici, per aprirsi e parlare della sua malattia. La conduttrice, a “È sempre mezzogiorno”, ha lanciato lo spot della vendita delle azalee Airc nelle piazze italiane domenica, in occasione della Festa della mamma. Antonella ha ricordato che domenica, in tante piazze italiane, si potranno appunto comprare queste splendide piante e il ricavato andrà alla ricerca Airc. “Il vostro contributo è importantissimo” ha sottolineato la conduttrice, che si è poi lasciata andare ad una riflessione. “Ho letto che l’adesione ai programmi di screening, che tra l’altro sono gratuiti, è sempre troppo bassa…” ha spiegato la Clerici, che ha poi parlato anche della sua esperienza personale.

La conduttrice di “È sempre mezzogiorno” ha infatti invitato le spettatrici a fare prevenzione, perché è fondamentale. “La prevenzione è importante” ha sottolineato, per poi raccontare anche qualcosa in più su quello che è stato il suo vissuto. “Parlo anche per me… Prevenire è importantissimo. Se io non fossi andata a fare quel controllo non avrei saputo certe cose e non mi sarei curata in tempo” ha rivelato Antonella Clerici, che in passato ha avuto dei problemi di salute.

Antonella Clerici e il messaggio a sostegno della prevenzione

Antonella Clerici ha voluto mandare questo importante messaggio nel suo programma di cucina. La conduttrice ha sottolineato proprio come nonostante il suo sia un programma di intrattenimento, è giusto far passare messaggi importanti. “Qua siamo come a casa e parliamo della vita” ha affermato Antonella. Antonella Clerici è stata operata d’urgenza solamente un anno fa, all’IRCCS Istituto Nazionale Tumore Regina Elena. La conduttrice, durante un controllo di routine, ha infatti scoperto di avere una cisti ovarica che si è poi rivelata qualcosa di più serio. Solamente grazie alla prevenzione, dunque, è riuscita a prendere in tempo la malattia e a non avere conseguenze ben più gravi.