Antonella Clerici/ Matrimonio in vista con Vittorio Garrone? La figlia Maelle stupisce tutti con…

Un momento d’oro per Antonella Clerici che questa sera sarà ospite all’interno del programma di Alessandro Cattelan “Da Grande”, i due, da tempo amici, si sono ritrovati vicini di studio all’interno della Rai e non sono mancate le battute da parte di Cattelan che su Twitter ha scritto: “io arrivo in studio dopo la radio con una fame atomica e trovo sempre questo profumo di cucinato… sei crudele”. Antonella, infatti, ha deciso di rifiutare la partecipazione al programma condotto da Milly Carlucci “Ballando con le stelle” per guidare il programma “È sempre mezzogiorno” in onda su Rai 1.

Antonella Clerici compagno e figlia: Vittorio Garrone e Maelle/ Famiglia allargata

Maelle figlia di Antonella Clerici e la sorpresa per il compleanno del nonno

Antonella di recente ha anche festeggiato il compleanno di suo padre, che ha compiuto 85 anni e per l’occasione speciale, sua figlia Maelle ha fatto un regalo speciale per il compleanno del nonno: una torta ai frutti di bosco fatta con le sue mani in onore di questo traguardo importante da parte del nonno. I momenti della festa sono stati condivisi dalla sorella di Antonella sui social e ha ricevuto molti commenti di gioia e felicità per il loro momento speciale, tra i commenti anche quello di Rita Dalla Chiesa e Caterina Balivo che ha notato una grande somiglianza tra Antonella e suo papà.

Antonella Clerici/ Il matrimonio con Vittorio Garrone e l'appello in TV: "Vorrei..."

Antonella Clerici, matrimonio in vista con Vittorio Garrone?

Al momento Antonella Clerici non ha mai parlato apertamente delle nozze con il suo compagno Vittorio Garrone, anche se si vocifera che la donna abbia ricevuto la proposta di matrimonio quest’estate durante la loro vacanza in Normandia e qualche indiscrezione afferma che le nozze potrebbero avvenire già durante questa primavera, una volta terminato l’impegno lavorativo di Antonella.

LEGGI ANCHE:

Vittorio Garrone e Maelle, compagno e figlia Antonella Clerici/ "Amore tra noi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA