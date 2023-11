Antonella Clerici “Menopausa? È ora di abbattere questo tabù”/ “È stata dura, a momenti ci lasciavo la pelle”

Antonella Clerici e la menopausa: “Dura, a momenti ci lasciavo la pelle“

In un’intervista concessa a La Stampa, in cui ha anche parlato dell’attuale scenario televisivo, Antonella Clerici si è soffermata anche su un tema spesso considerato tabù e che molte donne preferiscono non affrontare: la menopausa. La conduttrice Rai, da questo punto di vista, ha una visione molto aperta e serena, al punto da parlarne anche in televisione alla conduzione di È sempre mezzogiorno: “È ora di abbattere questo tabù. Se in tv ho una botta di calore, perché devo inventarmi una scusa? Prendo un ventaglio e spiego cos’ho».

Antonella Clerici "il successo di Fabio Fazio sul Nove non mi ha sorpreso"/ "Ho estimatori a Mediaset, ma..."

La conduttrice, in particolare, ha raccontato le difficoltà che ha dovuto affrontare durante la menopausa: «Dura. Non potevo fare la cura ormonale e quindi, sotto supervisione medica, ho provato strade alternative ma è stato un calvario. A momenti ci lasciavo la pelle con gli ormoni bio identici. Mi sarebbe piaciuto confrontarmi con altre donne, ma niente: erano tutte sfuggenti. Ho anche avuto problemi di peso, di gonfiore. Quanto all’intimità, la menopausa non è la morte del desiderio però bisogna un po’ “ingegnarsi”…».

Vittorio Garrone, compagno Antonella Clerici/ Lei:"il matrimonio non mi ha mai portato benissimo!"

Antonella Clerici verso i 60 anni: “Chi lavora in tv ha una pressione in più“

Antonella Clerici nel corso dell’intervista ha affrontato differenti argomenti considerati tabù, dalla menopausa all’età che avanza. A breve la conduttrice compirà 60 anni, un traguardo che un po’ la spaventa, “anche perché chi, come me, lavora in tv ha una pressione in più: non ci è concesso invecchiare. Per lo meno, non a noi donne. A un uomo infatti non si chiede mai l’età, nessuno osa dire “si è piallato” se fa qualche ritocchino, e li fanno eccome. O anche: il capello brizzolato è chic nei maschi, mentre su di noi invecchia».

Torneo dei Campioni, Tale e Quale Show 2023: chi sono i giudici?/ Antonella Clerici e…

Parlando invece del suo rapporto con la gelosia, la Clerici ha confessato: «Lo sono stata e, a volte, ne avevo ben donde! Da quando però è nata mia figlia, ho fatto il fioretto di non essere più così controllante. Devo dire che si vive molto meglio: prima mi alzavo con il chiodo fisso di guardare il cellulare al mio ex e sono arrivata addirittura a pedinarlo. Ora no, anche perché, alla mia età, mica posso stare lì ancora a patire, piuttosto sto da sola».











© RIPRODUZIONE RISERVATA