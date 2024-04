Antonella Clerici: “Mi tolsero La Prova del Cuoco perchè ero incinta”/ “Ma avrei fatto come Elisa Isoardi…”

La puntata di Belve in onda questa sera si è aperta con la presenza di una delle conduttrici più amate del panorama televisivo: Antonella Clerici. La sua semplicità ha fatto breccia nel settore e nel cuore di coloro che vivono le sue trasmissioni dall’altra parte dello schermo. Al cospetto di Francesca Fagnani, non si è fatta remore nel tirar fuori le unghie che lei stessa ha raccontato di saper sfoderare e si è raccontata sotto numerosi aspetti tortuosi e inediti.

ANTONELLA CLERICI, LIGABUE RIFIUTO’ DI PARTECIPARE A SANREMO 2010?/ “Disse che sapevo troppo di sugo…”

Un particolare curioso su cui Antonella Clerici ha offerto più di qualche riflessione è stato l’addio temporaneo a La Prova del Cuoco dopo il Festival di Sanremo condotto nel 2010. “Finito il Festival di Sanremo avrei potuto chiedere la luna io in realtà non ho chiesto una lira di aumento, anzi, ho chiesto di fare ancora La Prova del Cuoco che mi avevano tolto quando sono rimasta incinta”. Inizia così il discorso della conduttrice, partendo dalle fake news circolate sui presunti cachet super-onerosi e arrivando allo smacco di aver perso la sua trasmissione cardine.

Chi è Stefania Sorrentino, amante Eddy Martens ex compagno Antonella Clerici/ “Non sono ‘rovina famiglie’…”

Antonella Clerici e la ‘goduria’ del ritorno a La Prova del Cuoco: “Non ce l’avevo con Elisa Isoardi…”

“All’inizio mi hanno detto: ‘Visto che stai partorendo ti devi ritirare’. Poi però mi aspettavo che mi avrebbero richiamato e così non è stato. Non avevano però fatto i conti con il pubblico che ha fatto una sorta di ‘rivolta’…”. Prosegue così Antonella Clerici a Belve spiegando come sia stato in primis il suo pubblico a ribellarsi alla scelta dei vertici Rai di non riportarla al timone de La Prova del Cuoco dopo la maternità. Un gesto che l’ha ferita, ma senza alcun rancore nei confronti della conduttrice che prese il suo posto – Elisa Isoardi – nonostante abbia ammesso lo scambio di qualche frecciatina.

Antonella Clerici, chi sono gli ex mariti e compagni/ Pino Motta, Sergio Cossa e Eddy Martens

“Avrei fatto esattamente la sua stessa cosa, ha approfittato di una situazione e ha fatto benissimo, non c’entra nulla lei con questa cosa”. Evidente il pensiero di Antonella Clerici nei confronti di Elisa Isoardi espresso a Belve, sottolineato quando incalzata da Francesca Fagnani a proposito delle prime parole al suo ritorno al timone de La Prova del Cuoco: “Quando sono tornata ho detto che goduria? Non era tanto nei suoi confronti ma per la rivalsa che avevo avuto perchè era comunque un ‘mio’ programma. Le cose si possono fare, ma c’è sempre un modo…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA