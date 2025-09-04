Antonella Clerici non sposa Vittorio Garrone e svela perché, c'è un motivo ben preciso:"Matrimonio? Meglio di no..."

Il matrimonio di Antonella Clerici e Vittorio Garrone non ci sarà mai, salvo colpi di scena. I due fanno coppia fissa da più di dieci, hanno trovato un loro equilibrio ed una loro serenità che coinvolge anche i loro figli, Maelle figlia della conduttrice che oggi a 16 anni e Luca, Agnese e Beatrice che invece sono i figli di Vittorio Garrone con l’ex moglie. La Clerici da anni si dichiara restia al matrimonio ma adesso si è sbilanciata oltre, in un’intervista rilasciata ad Oggi Antonella Clerici ha rivelato perché non si sposa con Vittorio Garrone e c’è un motivo ben preciso.

“I ragazzi di Vittorio hanno la loro mamma che è il loro punto di riferimento e io sono attenta a rispettarlo.” ha premesso la conduttrice al magazine Oggi, che poi ha aggiunto: “Spero di essere riuscita a creare una casa accogliente dove ognuno ha i suoi spazi, fisici e mentali. E anche la scelta di non sposarmi ricade in questo argomento: sono sicura che non avere vincoli legali non soltanto rafforzi il bello di scegliersi ogni giorno ma porti anche tranquillità a tutta la famiglia” Interesse dei rispettivi figli prima di tutto con dei ruoli ben determinati e questo il motivo principale perché Antonella Clerici non sposa Vittorio Garrone.



Antonella Clerici pronta a tornare in onda con È sempre Mezzogiorno e Suzuki Jukebox – La notte delle hit

Le vacanze all’insegna del relax e dell’amore della famiglia nella sua amata Normandia sono terminate e Antonella Clerici si prepara a tornare in onda con i suoi programmi, si riparte subito con È sempre Mezzogiorno, show ormai consolidato che ha preso il posto de La prova del cuoco la cui nuova stagione debutta lunedì 8 settembre e subito dopo con The Voice Senior a novembre. La conduttrice ha saputo ricostruire la credibilità del format con una formula che funziona per tutta la famiglia. C’è tuttavia anche una novità, il 12 e il 13 settembre 2025 tornerà di nuovo nella prima serata di Rai 1 con il nuovo programma Suzuki Jukebox – La notte delle hit affiancata da Clementino.