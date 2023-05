Antonella Clerici piange in diretta per l’Emilia Romagna/ “Dolore pazzesco…”

Antonella Clerici e il dolore per l’Emilia Romagna

La tragica situazione che sta vivendo l’Emilia Romagna ha spinto i personaggi del mondo dello spettacolo ad accorati appelli per raccogliere fondi per aiutare la popolazione. Antonella Clerici, oltre all’appello pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha parlato dell’Emilia Romagna e della tragedia che sta vivendo nella puntata del programma “E’ sempre mezzogiorno” trasmessa il 18 maggio. La conduttrice, nell’esprimere la propria vicinanza a tutta la popolazione dell’Emilia Romagna non ha nascosto la commozione e il dolore per le immagini che sta guardando in questi giorni.

“Abbracciamo virtualmente tutti gli amici della Romagna”, le iniziali parole della conduttrice. “Penso che molti non avranno casa ora, hanno perso tutto. Gli albergatori erano pronti per la stagione, e invece… Le immagini stringono il cuore, mi emoziono. Non ho mai nascosto che per la Romagna ho un amore pazzesco. Forse è anche l’età. Ma è un dolore pazzesco”, aggiunge.

Antonella Clerici e la vicinanza all’Emilia Romagna

Nel corso della puntata odierna di “E sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici oltre ad aver espresso tutta la propria vicinanza alla popolazione dell’Emilia Romagna, ha accolto in studio anche lo chef Daniele Persegani, che è emiliano. Quest’ultimo, prima di dedicarsi alla preparazione del piatto, parla della propria terra sottolineando la grande forza e il coraggio che caratterizza quella popolazione.

“Noi dell’Emilia Romagna non abbiamo paura di lavorare, di sporcarci le mani”, le parole dello chef che ha emozionato la conduttrice che si è lasciata andare alla commozione.

