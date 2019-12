Antonella Clerici piange la morte dell’amico/ “Ciao Giuliano, il tempo corre…”

Antonella Clerici piange la morte di un vecchio amico su Instagram. La conduttrice ha detto addio a Giuliano, un suo compagno di liceo, scomparso prematuramente. Per salutare per l’ultima volta l’amico con cui ha condiviso gli anni spensierati della sua giovinezza, Antonella Clerici ha pubblicato su Instagram una foto di quegli anni. Uno scatto in bianco e nero in cui Antonella è giovane, bellissima e spensierata esattamente come i suoi compagni di scuola con cui ha condiviso degli anni bellissimi e delle esperienze irripetibili. “Eravamo giovani e spensierati. Gli anni del liceo, degli spettacoli di fine anno, del tutto è possibile. Oggi, uno di noi, il piu sorridente, ironico ci ha lasciati. Il tempo corre veloce…. ciao Giuliano!”, scrive la conduttrice.

ANTONELLA CLERICI E LA MORTE DELL’AMICO: IL SOSTEGNO DEI FAN

Non è facile per Antonella Clerici accettare la morte dell’amico Giuliano che, come svela la conduttrice, era “il più ironico e sorridente”. Un dolore improvviso quello che ha colpito la conduttrice che sta ricevendo l’affetto e il sostegno dei fans che la esortano a reagire. “Il tempo porta via tanti amici ma rimangono i bei ricordi di tempi pieni di sogni“, scrive un utente. Altri aggiungono: “Mi dispiace tantissimo, perdere un’amico è un dolore come se fosse un nostro familiare”, “mi dispiace tanto, ti sono vicina”. C’è, poi, chi nota anche una discreta somiglianza tra un compagno di classe della Clerici e Claudio Baglioni. A risolvere il dilemma è la stessa Antonellina che spiega che il ragazzo che abbraccia nella foto è Luca, un suo compagno di liceo che, effettivamente, ricorda un giovanissimo Baglioni.





