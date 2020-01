ANTONELLA CLERICI/ “Polemiche Sanremo? Basta, troppa arroganza: ora voglio silenzio!”

Antonella Clerici dice basta alle polemiche sul Festival di Sanremo 2020. L’ex conduttrice della kermesse che tra pochi giorni prenderà il via al Teatro Ariston, quest’anno scelta da Amadeus per presentare una delle serate sanremesi, è intervenuta sui social con un commento che lascia poco spazio a dubbi. Queste le parole rilasciate da “Antonellina” su Twitter: “Sapete che vi dico? Io sono stanca di tutta questa arroganza, della ricerca a tutti i costi del conflitto, del dare giudizi a prescindere tanto per farsi notare. Ho voglia di gentilezza, di serenità, di compassione. E anche, talvolta, di un po’ di silenzio”. Parole che non possono non essere associate alle polemiche che hanno accompagnato il Festival di Sanremo e il suo conduttore. Plauso alle sue dichiarazioni, è arrivato su Instagram, da Mara Venier, che con lei condividerà l’esperienza all’Ariston.

ANTONELLA CLERICI: “POLEMICHE FESTIVAL? LIMITE A TUTTO”

Non è la prima volta che Antonella Clerici si schiera a difesa del Festival di Sanremo 2020 e di Amadeus. In un’intervista all’Ansa di pochi giorni fa aveva commentato: “Le polemiche sono il sale del festival, fanno parte delle regole del gioco e ci sono sempre state. Io posso dirlo: nel ‘mio’ Sanremo ci fu il caso Morgan. Ma poi devono esaurirsi, specie se fondate sul nulla, perché c’è un limite a tutto”. Secondo la Clerici il problema è da rinvenire nei social: “Amplificano tutto sempre, figuriamoci un evento come il Festival. Si facevano i gruppi d’ascolto discutendo di canzoni e look, ora il gruppo è trasferito online, ma bisogna dare il giusto peso alle cose e senza essere offensivi. A me quando capita di ricevere critiche pesanti non le accetto e banno il profilo”. La stessa Clerici nelle ultime ore era stata poi oggetto di alcune accuse per via di un cachet che secondo alcuni si sarebbe aggirato intorno ai 50mila euro.

