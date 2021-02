Antonella Clerici, ricorda mamma Franca/ “Aveva un melanoma maligno, oggi…”

Antonella Clerici, in una recente intervista al settimanale DiPiù, ha ricordato la sua mamma Franca, scomparsa nel 1995: “Aveva un male molto aggressivo, un melanoma maligno. Oggi avrebbe senz’altro vissuto di più e meglio”, ha raccontato la conduttrice di “È sempre mezzogiorno”. Mamma Franca aveva solo 55 anni quando è mancata, e la figlia Antonella ne aveva 33. In diverse occasioni Antonella Clerici ha parlato della prematura scomparsa della madre e del vuoto incolmabile che ha lasciato nelle sua vita e in quella del padre: “Quando mia mamma Franca venne a mancare, nel 1995, mio papà si chiuse in un lutto profondo per oltre due anni. Provò un dolore tanto forte che noi tutti in famiglia, eravamo preoccupati per la sua salute mentale”, riporta Gossip e Tv. Poi il padre Giampiero ha conosciuto Graziella, una signora vedova e senza figli: “Mio papà ritrovò la serenità grazie a lei”.

Antonella Clerici: “Grazie a mamma Franco ho incontrato Vittorio Garrone”

Per Maelle, figlia di Antonella Clerici nata nel 2009, la signora Graziella è come una nonna: “Ho insegnato alla mia bambina a distinguere il presente dai ricordi. Lei sa che esiste anche nonna Franca perché tengo tutte le sue fotografie in casa e in camerino… Mamma Franca, da lassù, ci ha messo lo zampino: è lei che ci ha mandato Graziella!”, ha aggiunto la conduttrice. Antonella Clerici ha anche dichiarato che è merito della madre Franca se ha incontrato l’attuale compagno Vittorio Garrone: “Vittorio me lo ha mandato mia madre dal Cielo, devono essersi incontrate lei e il padre di Vittorio e hanno investito un’amica comune, la nostra dietologa, del compito di farci conoscere”, ha detto sulle pagine del settimanale Chi.



