Antonella Clerici: “Ricordo l’amicizia di Maradona e Ciro Ferrara”/ “Diego venne…”

La vita in diretta ricorda Diego Armando Maradona con tantissimi ospiti che, nel corso della propria carriera, hanno avuto il piacere e l’onore di conoscere il grande campione argentino scomprsa il 25 novembre per un edema polmonare acuto conseguente a insufficienza cardiaca. Oltre alle parole di Maurizio Costanzo che ha intervistato El pibe de oro due anni fa, arrivano anche le parole di Antonella Clerici che durante l’esame da giornalista tra le tracce ebbe proprio quella dedicata al campione argentino. Antonella, inoltre, ha davanti a sè l’immagine di Diego Armando Maradone insieme al suo grande amico Ciro Ferrara che non lo lasciava mai solo per evitare che potesse cadere nuovamente in giri pericolosi dopo essere uscito da un momento difficile della sua vita.

ANTONELLA CLERICI E IL RICORDO DI DIEGO ARMANDO MARADONA

C’è un’immagine di Diego Armando Maradona che Antonella Clerici porterà sempre nel cuore. Er il 2006 e il campione argentino accettò di partecipare, come ospite, alla trasmissione Il treno dei desideri. “A parte la simpatia, ma ricordo che arrivò accompagnato da chi lo proteggeva perchè spesso i calciatori hanno dei problemi perchè le persone intorno li sfruttano in qualche modo. Lui venne con uno dei suoi più grandi amici, la persona che forse gli è stata più vicina a Napoli che è Ciro Ferrara. Mi ricordo questa grande amicizia che lui aveva con Ciro che lo proteggeva e cercava di non farlo cadere nel baratro delle sue fragilità di cui parlava”, ha detto la Clerici ai microfoni di Alberto Matano ricordando un momento particolare delle sua carriera.



