Antonella Clerici risponde a Ligabue sul ‘sugo-gate’/ Stoccata in diretta: “Smentisci? Allora vieni da me e…”

Antonella Clerici risponde alla smentita di Ligabue sul sugo-gate in diretta a È sempre mezzogiorno

L’ormai celebre ‘sugo-gate‘ del quale ha parlato Antonella Clerici nel corso della sua intervista a Belve continua a far discutere. La conduttrice ha rivelato a Francesca Fagnani che Luciano Ligabue avrebbe rifiutato a partecipare al suo Sanremo, nel 2010, perché “sa troppo di sugo”. Repentina è stata però la replica del cantante, che ha smentito tutto.

Ligabue replica ad Antonella Clerici dopo il sugo-gate a Belve/ Smentisce e attacca: "Mai detto che..."

“Cara la mia Antonella: no, non ho mai detto che tu sappia di sugo“, ha spiegato Ligabue in un video, definendola una notizia ‘troppo assurda’. “Se ho detto di no alla tua edizione di Sanremo è perché ho detto di no a diverse altre edizioni di Sanremo a cui mi hanno invitato per il motivo che a me Sanremo mette molta tensione.” ha quindi aggiunto, spiegando quelle che sarebbero state le reali motivazioni del suo no.

Antonella Clerici: “Mi tolsero La Prova del Cuoco perchè ero incinta”/ “Ma avrei fatto come Elisa Isoardi…”

Antonella Clerici lancia la proposta a Ligabue: “Vieni da me, porta il vino e io…”

Questa mattina, nel corso della nuova puntata di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha fatto il suo ingresso in studio proprio sulle note di un brano di Ligabue, pronta a replicare a sua volta alle affermazioni del cantante. “Ligabue ha risposto e ha detto che non era vero, che non era lui. – ha esordito Clerici, con riferimento al sugo-gate – Io gli credo naturalmente, la certezza non ce l’ho e la verità forse non si saprà mai.” ha continuato. Poi, però, ha lanciato una stoccata con tanto di invito: “Io però avrei una proposta. Facciamo una cosa Liga, vieni con il Lambrusco e io ti metto su il sugo. Ti aspettiamo quando vuoi e finisce qui”. Ligabue accetterà la proposta? Di certo il suo sì metterebbe fine alla vicenda una volta per tutte.

ANTONELLA CLERICI, LIGABUE RIFIUTO’ DI PARTECIPARE A SANREMO 2010?/ “Disse che sapevo troppo di sugo…”

antonella clerici che entra in studio con ligabue in sottofondo e lo invita nel programma a fare il sugo, noi stiamo vivendo un momento da ieri serapic.twitter.com/XrTpVYXgTN — Paola. (@Iperborea_) April 24, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA