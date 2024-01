Antonella Clerici, rivelazione choc su madre morta: “Mandato Vittorio Garrone”/ Lui: “Come l’ho conquistata”

Antonella Clerici non ha dubbi: “Vittorio Garrone? Mandato mia mamma dal cielo”

Dal 2016 Antonella Clerici vive una bellissima storia d’amore con il compagno Vittorio Garrone. I due appaiono sempre felici e innamorati e la conduttrice di È sempre mezzogiorno e The Voice Kids e Senior non ha dubbi sul fatto che sia l’uomo della sua vita. Sull’ultimo numero di Chi, però, uscito oggi vengono riportate delle dichiarazioni da brivido di Antonella Clerici sul primo incontro con Vittorio Garrone. La conduttrice, infatti, non ha dubbi che l’imprenditore sia stato un regalo dal cielo della mamma morta a soli 55 anni anni fa.

Nel dettaglio, infatti, Antonella Clerici ha rivelato: “Vittorio me lo ha mandato mia mamma dal cielo, devono essersi incontrati lei e il padre di Vittorio ed hanno investito un’amica comune, la nostra dietologa, del compito di farci conoscere.” La madre di Antonella Clerici, Franca, è morta a soli 55 anni il 17 luglio del 1995 per un tumore. Tornata da un viaggio in Messico aveva iniziato ad accusare febbre e dolore al seno e dagli accertamenti si è avuta l’infausta diagnosi, quella di un melanoma metastatico maligno, che non le avrebbe lasciato scampo.

Antonella Clerici, e la dedica di Vittorio Garrone: “Avevo paura di non essere alla sua altezza”

Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono stati paparazzati dal magazine Chi a Cervinia, sulle piste da sci insieme a Maelle e Luca, rispettivamente la figlia della conduttrice ed il figlio più piccolo dell’imprenditore. La cucina è sempre presente nella vita di Antonella considerando che i due si sono incontrati dalla dietologa. In una recente intervista, invece, l’imprenditore sulla conduttrice di È sempre mezzogiorno e The Voice Kids ha rivelato: “L’ho corteggiata per tre mesi con lettere d’amore profumate e cose d’altri tempi, avevo paura di non essere alla sua altezza.” E subito dopo ha aggiunto che con lei non ha usato nessuna strategia. Si è sempre mostrato se stesso e spontaneo ed è stata questa la chiave giusta per conquistare la Clerici

Si passa, quindi, al capitolo nozze, ma non è un mistero per nessuno che per Antonella Clerici il matrimonio con Vittorio Garrone può attendere. Del resto ne ha due naufragati alle spalle ed una lunga relazione con Eddy Martens da cui è nata nel 2009 la figlia Maelle. Insomma, la conduttrice non solo dal punto di vista professionale ma anche sotto quello privato è felice e soddisfatta senza alcun bisogno di anello al dito.











