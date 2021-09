Antonella Clerici, Seat Music Awards/ A breve il matrimonio con Vittorio Garrone

Antonella Clerici, il matrimonio con Vittorio Garrone alle porte

La presentatrice della Rai Antonella Clerici, tra gli ospiti dei Seat Music Awards, e Vittorio Garrone molto presto si sposeranno. Tutti i fan speravano da tempo di vederli presto all’altare, considerando proprio il loro affiatamento. Questa ipotesi è diventata realtà dopo la proposta di matrimonio molto romantica che le ha fatto Vittorio. Lei ha confidato che Vittorio gliene parlava molto spesso, dicendo che prima o poi le avrebbe chiesto di sposarlo e che lei avrebbe dovuto dare una risposta, quindi l’ha anticipata. Antonella ha sempre pensato che le nozze le portassero sfortuna, quindi ha deciso di dare la risposta al momento della proposta.

Davvero ci stanno pensando, in quanto a lei quest’idea piace molto, perché è sicura di stare al fianco di Vittorio per tutta la sua vita. Sulla felicità non c’è nulla da affermare, in quanto lei dice di avere una pace interiore che non aveva da tempo. Ha imparato a eliminare il superfluo e fare solamente le cose importanti, aveva capito che stava per perdere l’interesse nel suo lavoro, proprio per dover strafare. Non riusciva a trovare del tempo per la sua vita personale, proprio per il suo obbligo di dover dire sempre di si a tutto. Adesso che ha una vita bella non vuole rinunciarci assolutamente, fa poche cose e questo la rende serena.

Antonella Clerici dopo Eddy Martens con Vittorio Garrone ritrova la sua dimensione

Antonella Clerici ha ottenuto abbastanza successo dopo È sempre Mezzogiorno al canale Rai 1, dove il pubblico l’ha accolta con molto amore e sostegno. Dopo aver concluso la storia con Eddy Martens, che l’ha fatta diventare madre di Mael, ha trovato di nuovo la felicità con Vittorio e dopo sette anni di fidanzamento hanno deciso di sposarsi. Loro due hanno scelto insieme di trasferirsi in Piemonte, ad Acqua Scrivia, in una bellissima casa nel verde e mo sono finalmente pronti per questo importante passo. Per quello che dice Nuovo Tv, Garrone ha fatto una vacanza con la sua anima gemella nella Francia del Nord, proprio per approfittare di fare una proposta romantica ad Antonella. Ora vorrete sicuramente sapere quale è stata la risposta, a guardare dalla felicità che si vede negli occhi della Clerici è che abbia risposto sicuramente sì. Adesso non ci sono date sicure sulla data di matrimonio, ma probabilmente si tratterà della prossima primavera, proprio dopo la fine delle registrazioni sul programma che Antonella conduce su Rai 1 e che tratta di cucina. Proprio per questo, la presentatrice sta facendo di tutto per avere accanto a lei Anna Moroni, con la quale ha fatto insieme La Prova del Cuoco.

