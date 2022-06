Antonella Clerici si sposa con Vittorio Garrone?/ “Ha ricevuto la proposta e…”

Antonella Clerici si sposa con Vittorio Garrone: “Proposta arrivata e…”

Antonella Clerici pronta alle nozze con Vittorio Garrone. Secondo un’indiscrezione lanciata dal Settimanale Nuovo, la popolare conduttrice Rai sarebbe prossima al matrimonio con l’imprenditore. Una fonte ha infatti rivelato: “La proposta è già arrivata, ormai ci siamo. Il matrimonio è imminente”. Secondo questa fonte, Antonella Clerici avrebbe già ricevuto la proposta di Garrone e avrebbe pianificato il matrimonio. Lo scorso anno, l’imprenditore aveva concluso le pratiche per il divorzio dall’ex moglie da cui ha avuto tre figli. Un segno che lasciava presagire la volontà della coppia di fare un ulteriore passo per rendere più solido il rapporto. Vittorio Garrone è libero di sposare Antonella Clerici che ha sempre speso parole bellissime nei confronti del suo uomo.

La conduttrice aveva infatti dichiarato: “Mi fa sentire una principessa”. Al momento non si hanno dettagli ufficiali su dove si svolgeranno le nozze. La cerimonia potrebbe tenersi a Portofino dove entrambi sono in vacanza oppure ad Arquata Scrivia in cui Antonella si è trasferita con la figlia Maelle alcuni anni fa. Per Antonella Clerici si tratterebbe del terzo matrimonio dopo quelli con Pino Motta e Sergio Cossa. Qualche tempo fa la conduttrice aveva rivelato: “Dopo i 50 anni uno pensa di tirare i remi in barca ma quando non ti focalizzi su un’idea arrivano cose belle”. E a quanto pare qualcosa di bello ha fatto capolino nella sua vita.

Antonella Clerici e il matrimonio in arrivo con Vittorio Garrone, l’indiscrezione

Proprio lo scorso anno, Antonella Clerici aveva rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui dichiarava di escludere per il futuro il matrimonio dai suoi piani. La conduttrice però deve aver cambiato idea stando a questa clamorosa indiscrezione che la vedrebbe ad un passo dall’altare. Antonella aveva fatto una dichiarazione spiazzante al riguardo: “Per ora non sono nei nostri piani, ma non le escludiamo se sarà, sarà una cosa intima. E si saprà a cose avvenute”. Una dichiarazione che fa comprendere come Antonella Clerici voglia prediligere una cerimonia privata e con pochi intimi e familiari. In un’intervista al Settimanale Gente, la conduttrice infatti rivelava: “Matrimonio? Non ora ma non è escluso. Sarà un momento intimo, nostro. Siamo complementari, abbiamo gli stessi valori ed anche su questo argomento la pensiamo allo stesso modo. Il nostro amore è forte, progettuale e profondo. È una delle più belle sorprese che la vita potesse riservarmi”.

Nonostante due matrimoni alle spalle, Antonella Clerici è pronta a riprovarci ancora. Nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, Antonella aveva ammesso: “Non ora, ma in futuro mi piacerebbe sposarlo, non c’è due senza tre”. Per poi aggiungere: “Vittorio me la butta lì con una certa frequenza: “Sappi che prima o poi ti chiederò di sposarti e tu dovrai rispondermi”. E io che ho sempre pensato che il matrimonio mi porti un po’ sfortuna, replico ironica che la risposta gliela darò solo quando mi farà la proposta. Ma ci stiamo davvero pensando, mi piace l’idea perché se ho una certezza è che starò con lui per tutta la mia vita”. Qualcosa bolle in pentola!













