Non è un momento particolarmente semplice per Alessandro Cattelan. Dopo gli ascolti deludenti del suo late show su Rai 2, Stasera c’è Cattelan, il conduttore non è stato inserito nei palinsesti Rai per la stagione 2025/2026. Dopo alcuni format che non hanno ottenuto il successo sperato, la Rai avrebbe deciso di escluderlo dalla programmazione, una scelta che ha sorpreso molti, soprattutto considerando che in passato si era parlato di lui come possibile successore di Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo. A seguito di questa esclusione, sono circolate voci su un suo possibile approdo a Mediaset.

Tuttavia, almeno per ora, pare non ci sia alcun accordo in corso, rimandando il tutto al 2026. Secondo alcuni rumors, Maria De Filippi starebbe valutando dei progetti per l’ex volto di X Factor, ma per ora l’unico impegno televisivo certo per Cattelan nel prossimo anno è il suo ruolo di giudice a Italia’s Got Talent. Negli ultimi giorni, sui social, si è acceso un dibattito intorno alla figura di Cattelan: c’è chi lo considera un talento sottovalutato e chi invece lo accusa di non riuscire a “sfondare” per via di uno stile troppo ispirato ai format americani, distante dal gusto del grande pubblico italiano.

Antonella Clerici “bacchetta” Alessandro Cattelan: cos’ha detto

A tal proposito, anche Antonella Clerici ha voluto dire la sua su Alessandro Cattelan, “bacchettandolo”. Il volto Rai è stato ospite del podcast del presentatore, “Supernova”, dove ha parlato senza filtri su ciò che, secondo lei, Alessandro dovrebbe migliorare. Pur considerandolo un grande talento, Antonella crede che il collega dovrebbe coinvolgere di più il pubblico, lasciandosi andare alle emozioni e “scendendo” un po’ al loro livello.

“Lo sai che ti amo e che sei bravissimo. Però dovresti solo abbassarti un po’. Tu ti diverti, ma devi far divertire anche gli altri. Questo è un rimprovero che ti ho già detto tante volte, perché devi dare di più dal punto di vista emotivo“, ha detto la Clerici. “Ma a me sembra già di essere il più scemo del villaggio… poi mi imbarazzano queste cose. L’emozione in tv mi sembra finta“, ha replicato Cattelan, spiegando quindi il suo punto di vista.