Antonella Clerici, dopo un simpatico post su Temptation Island, è stata bersagliata sui social: “Ruffiana di Maria De Filippi”.

Temptation Island 2025 procede spedito verso la conclusione e non conosce battute d’arresto per quanto riguarda il successo in termini di share; come vi abbiamo raccontato, anche Antonella Clerici si è interrogata – con un post sui social – sulle ragioni del fragoroso successo, per ogni edizione, del reality condotto da Filippo Bisciglia. Le sue parole sono sembrate un vero e proprio elogio alla trasmissione, capace di risultare magnetica e con una giustificazione alla base palesata ovviamente con ironia: “Forse perchè le corne le abbiamo avute tutte”. Il posto pubblicato da Antonella Clerici – come racconta Novella 2000 – ha attirato un gran numero di commenti e non proprio tutti positivi; la conduttrice è infatti finita sotto accusa per un motivo che anche senza repliche appare piuttosto privo di senso a priori.

“Ecco che arriva un’altra lecchina della signora nata a Pavia”, questo un commento in particolare ricevuto da Antonella Clerici dopo il post su Temptation Island. Il riferimento è chiaramente a Maria De Filippi, come se la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno avesse bisogno di entrare nelle grazie della collega con la quale, tra l’altro, ha da sempre un ottimo rapporto scandito da stima e affetto.

Antonella Clerici e Maria De Filippi, due regine della tv che non hanno certo bisogno di piaggeria

Proprio al commento che l’accusa di essere lecchina nei confronti di Maria De Filippi, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha deciso di replicare senza particolari giri di parole e andando dritto al punto. “Non ne ho bisogno”, ha asserito Antonella Clerici mettendo a tacere l’utente che forse non pensava che la sua frecciatina avrebbe trovato una tempestiva stroncatura.

Insomma, risulta quasi superfluo dover spiegare il valore di Antonella Clerici e la sua rilevanza nel contesto televisivo; non è la quantità di programmi a giustificare la sua importanza nello showbiz bensì le qualità che ha sempre messo in mostra e che le hanno permesso di essere tra le regine della televisione italiana in maniera indiscussa. A tal proposito, risulta difficile credere in opere di piaggeria nei confronti di Maria De Filippi e la tempestiva replica lo conferma.

