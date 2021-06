Antonella Clerici/ “Sposerò Vittorio Garrone. Eddy Martens? Come un fratello”

Antonella Clerici e Vittorio Garrone stanno seriamente pensando si sposarsi. A confermato è la stessa Antonellina sulle pagine di Oggi: “La verità è che se ne parla sempre più spesso. Vittorio me la butta là con una certa frequenza. “Sappi che prima o poi ti chiederò di sposarmi e tu dovrai rispondermi”… Ci stiamo davvero pensando, mi piace perché se ho una certezza è che starò con lui per tutta la vita”, ha detto la conduttrice. E ha aggiunto: “È un uomo speciale che mi fa sentire protetta. Se ho un problema, lui me lo risolve anche che io glielo chieda”. La Clerici ora che ha una vita personale che la appaga non vuole più rinunciare e così anche sul lavoro ha imparato a fare solo l’essenziale, al momento “È sempre mezzogiorno su Rai 1”. Antonella Clerici vive ad Arquata Scrivia con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, 12 anni.

Antonella Clerici "Crisi? Mario Draghi uomo giusto"/ Appello a CartaBianca: "Deve..."

Antonella Clerici: il rapporto ritrovato con Eddy Martens

La figlia di Antonella Clerici, che ha anche un “fidanzatino”, è molto serena anche grazie al ritrovato rapporto con il padre Eddy Martens: “Si è riavvicinata molto al papà. Eddy sta facendo un percorso importante, prima di tutto per se stesso: ha capito che tende a perdere le persone che gli vogliono bene e ha deciso di mettersi in discussione, soprattutto per essere un buon padre… Ora li sento chiacchierare al telefono, ridendo e scherzando”. Antonella Clerici ha incontrato Eddy Martens nel 2006 durante un viaggio in Marocco, in un villaggio turistico dove lui lavorava come animatore. I due sono stati insieme dieci anni e la separazione è stata molto sofferta, ma oggi i rapporti tra loro sono buoni: “Eddy è per me come un fratello ed è diventato finalmente un uomo e un padre più accogliente”, ha rivelato a Oggi.

LEGGI ANCHE:

VITTORIO GARRONE, COMPAGNO ANTONELLA CLERICI/ "Ecco come mi ha conquistata"Antonella Clerici/ "Questa pandemia ci ha insegnato che può non esistere un domani"

© RIPRODUZIONE RISERVATA