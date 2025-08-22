Antonella Clerici, ai microfoni di Chi, svela un retroscena su Alfonso Signorini: "Mi disse che sarebbe uscito un servizio che non mi avrebbe fatto piacere"

Antonella Clerici, retroscena su Alfonso Signorini: “Quando mi chiamò per…“

Anche Antonella Clerici ha voluto ricordare, riavvolgendo il filo della sua vita, il suo rapporto con il settimanale Chi che nel corso degli anni ha raccontato vita e amori dei personaggi famosi. In occasione del trentennale dalla fondazione della rivista, la conduttrice ha scavato nei suoi ricordi ripercorrendo le principali copertine che l’hanno vista protagonista nel corso del tempo, tra periodi piacevoli ed altri complicati.

In particolare, il volto Rai ha voluto ricordare la copertina che ha profondamente cambiato la sua vita, quella in cui veniva comunicato il tradimento dell’allora compagno Eddy Martens, con il quale è stata fidanzata dal 2007 al 2016 e da cui ha avuto la figlia Maelle nel 2009.

A tal proposito, la conduttrice ricorda un retroscena legato ad Alfonso Signorini e a quella complicata fase della sua vita: “Ricordo quando Alfonso mi chiamò per dirmi che sarebbe uscito un servizio che mi riguardava e che non mi avrebbe fatto piacere. Mi disse: ‘Sono un giornalista, lo devo pubblicare, so che ti procurerà dolore e volevo anticipartelo in modo che tu non lo scopra dopo gli altri’“.

Antonella Clerici: “Quella copertina ha cambiato la mia vita“

Il servizio in questione era proprio legato a Eddy Martens, che fu pizzicato in compagnia di un’altra donna. Antonella Clerici, a tal proposito, ha ricordato: “Erano le foto di Eddy, il mio ex compagno, il padre di mia figlia, con un’altra donna. E io dissi ad Alfonso che capivo il suo lavoro, sono un personaggio pubblico e non posso pretendere che su un giornale esca solo quello che mi fa comodo. Sono sempre stata una paladina della verità, anche se ammetto che quella copertina ha cambiato la mia vita“.

Non solo momenti complicati ma anche fasi decisamente positive della sua vita, raccontate sempre dal settimanale e che la conduttrice di The Voice Senior ricorda così: “Ci sono stati anche momenti felici, momenti di rinascita, come quando “Chi” pubblicò le mie prime foto con Vittorio a Portofino. Ricordo quando annunciai la nascita di mia figlia, e le pagine dedicate a Sanremo quando l’ho condotto. È un viaggio attraverso momenti che hanno caratterizzato la mia vita“.