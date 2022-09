Antonella Clerici, stop al matrimonio con Vittorio Garrone/ “Non mi sposo…”, cos’è successo?

Antonella Clerici non si sposerà più con Vittorio Garrone: “Il matrimonio non mi porta bene…”

Antonella Clerici mette la retromarcia: non ci sarà alcun matrimonio con il suo compagno, Vittorio Garrone. I due si sono conosciuti nel 2016 e, da lì, portano avanti una relazione che sembrava andare per il meglio, tant’è che la conduttrice di É sempre mezzogiorno aveva dichiarato di essere pronta al suo terzo, e si spera ultimo, grande Sì! Il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare tra la primavera e l’estate del 2023. Ora però, Antonella, si rimangia tutto e, al settimanale Nuovo TV, afferma decisa che non si sposerà mai più!

“No, non mi sposo, e non mi sposerò mai – ha esordito Antonella spiegando meglio poi – il matrimonio non mi porta bene e noi stiamo bene così”. Dice in riferimento ai suoi due precedenti matrimoni, finiti rovinosamente con due duri divorzi: il primo, nel 1989, con il cestista Pino Morra, e il secondo, nel 2000, con il discografico Sergio Cossa. Sul suo rapporto con Vittorio Garrone conclude infine: “Sono convinta che lui è l’uomo con cui non solo invecchierò, ma che non lascerò mai”. Dunque Antonella, forse per paura che possa finire come i precedenti, rinuncia al matrimonio ma, nonostante ciò, promette amore eterno al suo Vittorio.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono inseparabili dal 2016. Antonella ha anche lasciato la sua casa a Roma per seguire l’amato, petroliere e allevatori di cavalli, che ha portato la compagna nella sua tenuta tra Liguria e Piemonte: “Vivo nel bosco, circondata da cavalli, cani e conigli, non posso desiderare di meglio”, ha raccontato la conduttrice. Negli anni Vittorio, pur dichiarandosi molto geloso, ha dovuto però farsene una ragione e dividere la sua amata Antonella con… I telespettatori!

La regina della Rai infatti è tornata con la terza stagione di É sempre mezzogiorno, in onda su Rai1 all’ora di pranzo: “Il mio programma è la casa degli italiani, puoi cambiare le tende i il divano ma resta sempre casa”, ha detto. Ma non solo Antonella Clerici quest’anno fa doppietta e, da Gennaio, sarà impegnata anche nell’atteso ritorno di The Voice Senior, la simpatica sfida di canto dedicata esclusivamente ai concorrenti over 60 che emozioneranno telespettatori e giuria con le loro voci ma, soprattutto, con le loro storie.











