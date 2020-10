Antonella Clerici sulla figlia Maelle/ “Razzismo? Non chiede del colore della pelle”

Antonella Clerici, la conduttrice del nuovo show culinario “È quasi mezzogiorno”, ha rilasciato un’intervista al settimanale VeroTv dove ha parlato anche della sua bambina. Maelle è la figlia avuta da Eddy Martens ed è proprio parlando di lei che la conduttrice ha rilasciato una toccante dichiarazione: “Sua nonna è africana, nera. Suo nonno è bianco con gli occhi chiari. – ha ricordato la Clerici, che ha poi aggiunto – Lei ha un po’ di sangue nero, ma non mi ha mai chiesto spiegazioni sul colore della sua pelle… I bambini non sono mai razzisti finché non hanno intorno adulti che lo sono”. Parole importanti quelle della Clerici che cambia poi argomento, dicendosi fiera del suo nuovo show gastronomico.

Antonella Clerici, il nuovo programma e l’amore per Vittorio Garrone

Dopo La Prova del cuoco, ha infatti trovato un format che ritiene tagliato su misura per lei: “Si vede il bosco attorno a casa mia. – fa notare la Clerici – C’è zia Cri, grande cuoca romagnola. C’è anche Lorenzo Biagiarelli (il compagno di Selvaggia Lucarelli, ndr), che mi aiuta a far conoscere i prodotti del territorio. Ci sono inoltre Fabrizio Rebollini, ristoratore della Val Borbera, e il panettiere Fulvio Marino”. A seguirla ogni giorno da casa c’è il suo compagni Vittorio Garrone, forse con un po’ di malinconia, ripensando a quando stava sempre con lui: “Se anche fosse, meglio così! – ha ammesso la conduttrice – Gli uomini bisogna tenerli un po’ sulle spine, farli correre. Sia lui che Maelle sono molto felici del mio ritorno in televisione”, ha poi concluso.



