Arriva un'importante indiscrezione sul futuro in Rai di Antonella Clerici, da anni volto amatissimo di Raiuno.

Antonella Clerici è uno dei volti storici della Rai nonchè tra i più amati dal pubblico. Il suo programma quotidiano “E’ sempre mezzogiorno” è seguitissimo dai telespettatori così come i suoi programmi serali. The Voice Kids e The Voice Senior, infatti, ormai da anni incollano milioni di telespettatori davanti ai teleschermi e difficilmente la Rai rinuncerà al format nelle prossime stagioni televisive. Nell’ultimo periodo, tuttavia, il futuro della Clerici era finito al centro di voci e indiscrezioni a causa della scadenza del contratto.

Legatissima alla Rai, tuttavia, la Clerici ha sempre lasciato intendere che non ci sarebbero stati problemi e dalle varie indiscrezioni, infatti, pare che sarà proprio così. Secondo un’indiscrezione esclusiva riportata dall’Ansa, infatti, pare che nei prossimi giorni la Clerici firmerà un nuovo contratto biennale con la Rai.

Antonella Clerici e il futuro in Rai

“Fonti vicine a viale Mazzini confermano che la conduttrice sarebbe pronta alla firma del suo rinnovo, confermandosi così uno dei principali volti della Rai anche per i prossimi due anni…”. Con queste parole, l’Ansa svela in anteprima quello che dovrebbe essere il futuro professionale di Antonella Clerici per la quale la Rai avrebbe in mente diversi progetti.

“La Rai starebbe già ragionando, compatibilmente al poco tempo a disposizione della conduttrice, ad altri impegni sulla prima rete…”, aggiunge ancora l’Ansa. Non si sa, tuttavia, quali potrebbero essere i nuovi programmi che la Rai dovrebbe affidare alla Clerici che non si è mai vista, professionalmente, lontana dalla Rai. “Io quando nel 2000 ho fatto sei mesi a Canale 5 passavo dalla Rai di Milano e vedevo l’antenna e piangevo, mi venivano giù le lacrime. Io in Rai conosco tutti, in qualunque studio entro mi sento a casa, le maestranze, i tecnici… è un’azienda particolare, ma quando capisci i meccanismi è bello”, ha detto nel podcast Supernova di Alessandro Cattelan.

