Antonella Clerici “Temptation Island ipnotica”/ I fan “Pronta per l’edizione vip”

Antonella Clerici è una dei milioni di telespettatori che in queste settimane non vedono l’ora che sia lunedì per gustarsi una nuova puntata di Temptation Island. Il fortunatissimo ducu-reality di Canale 5 sta registrando anche per questa edizione 2019 numeri da record, e fra appunto coloro che rimangono incollati allo schermo tutti i lunedì sera, anche l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco. La Clerici ha pubblicato nella serata di ieri sul proprio profilo Twitter un post in cui ha scritto: “Comunque Temptation Island è ipnotica”. Il cinguettio ha fatto il giro del web in breve tempo, e in molti l’hanno associato alle recenti dichiarazioni della stessa Clerici, che dopo essere stata praticamente fatta fuori dai palinsesti della Rai per il prossimo autunno, aveva confessato, strizzando palesemente l’occhio alla concorrenza di Mediaset: “A me piacciono i progetti. E se penso ad Amici o a C’è posta per te, non posso che fare i complimenti alla tv commerciale. E poi adorerei il bancone di Striscia la notizia perché io non lavoro in tv: mi diverto in tv! E lì so che mi divertirei da pazza… Io ho un limite enorme. Una fragilità dirompente: devo sentirmi amata. Se non mi sento amata, vado altrove, ricomincio da capo, non mi accontento”.

ANTONELLA CLERICI “TEMPTATION ISLAND IPNOTICA”

Chissà se i complimenti a Temptation non siano un nuovo indizio circa un imminente sbarco della Clerici presso la tv del Biscione, o meno. La cosa certa è che la nota conduttrice tv è al momento “sul mercato”, come aveva anche confermato negli scorsi giorni il suo storico agente, Lucio Presta: “Al momento nulla è stato previsto nella stagione 19/20, questo per amore di verità”. Vedremo la Clerici alla conduzione di Temptation Island Vip? I fan sembrerebbe aver già scelto: “Pier Silvio, sai chi devi chiamare l’anno prossimo”, i tweet di risposta, “Conduttrice per Temptation Island Vip: trovata!”, “Sei pronta per l’edizione Vip?”. Non ci resta che aspettare eventuali indiscrezioni in merito, nel frattempo, godiamoci la fine dell’edizione 2019 dell’isola dei tentatori…

