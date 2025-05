Antonella Clerici si veste a festa nel giorno in cui Napoli celebra i campioni d’Italia. La conduttrice Rai, come da tradizione, ha condotto E’ sempre mezzogiorno sul piccolo schermo e su Rai1, dedicando una parentesi proprio al Napoli di Antonio Conte, festeggiato da 200mila tifosi per le vie di Napoli. E dopo lo spazio di Antonella Clerici al Napoli, in rete in molti hanno iniziato a domandarsi se la presentatrice originaria di Legnano simpatizzasse per i campani.

Un discorso particolarmente sentito ha infatti catalizzato l’attenzione dei telespettatori di E’ sempre mezzogiorno, ma in realtà la padrona di casa del programma non ha fatto altro che far passare il suo lato umano al pubblico. La conduttrice ha poi accolto in studio a E’ sempre mezzogiorno Paolo Ruffini, il collega e attore che ha sfruttato l’invito per raccontare qualcosa riguardo ai suoi ultimi progetti.

Antonella Clerici e la verità: “Sono da sempre dell’Inter”

Nonostante le voci sul tifo per il Napoli, in passato Antonella Clerici aveva fatto chiarezza su questo punto riguardante i colori e lo sport. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno si era infatti professata una sostenitrice dell’Inter in una vecchia puntata del programma risalente al 2022, quando all’indomani di un trionfo nerazzurro in Coppa Italia contro il Milan disse:

“Consentitemelo dopo un derby vinto 3-0. Io non sono una tifosa sfegatata ma tifo da sempre per l’Inter e mi fa molto piacere”. Poi si concesse uno sfottò diretto ai milanisti: “Oggi a lacrimare non sono solo loro, ma saluto comunque tutti quelli all’ascolto”

