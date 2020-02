Antonella Clerici/ “Torno all’Ariston per divertirmi, Amadeus…” (Sanremo 2020)

Storica conduttrice di programmi come La Prova del Cuoco e Sanremo 2005, Antonella Clerici tornerà sul celebre palco dell’Ariston per la 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana nel ruolo di co-conduttrice di Amadeus. Quest’anno, infatti, il conduttore e direttore artistico di Sanremo ha scelto non una sola co-conduttrice ma ben dieci. Sono state scelte Francesca Sofia Novello, Georgina Rodriguez, Diletta Leotta e Mara Venier tra le tante. Nella rosa delle dieci rientra poi Antonella Clerici. La prima puntata che la vedrà protagonista è quella del 7 febbraio, la penultima puntata del Festival di Sanremo. Accanto a lei tra le co-conduttrici ci saranno Francesca Sofia Novello e la Venier. Intervistata da Tv Zoom, la presentatrice ha commentato: “Dieci anni dopo il mio, ho fatto il 60° e partecipo al 70° senza avere le responsabilità di condurre: è bello, ci sono tante donne. Io sono qui per divertirmi”.

ANTONELLA CLERICI A SANREMO 2020: “UN PO’ DI EMOZIONE CI SARA'”

“Io do molto consigli, essendo la più anziana do consigli a tutti: ho calcato il palcoscenico tante volte e conosco tutti i meandri dell’Ariston, mi sento di consigliare di essere sé stesse, pensando anche al proprio lavoro futuro”, ha aggiunto Antonella Clerici, parlando anche delle sue sensazioni in vista del ritorno a Sanremo: “Io credo sempre che un po’ di emozione ci sarà, il palco dell’Ariston ti dà emozione, ma niente a che vedere con quando devi condurlo tu”. Inoltre, la Clerici lo scorso 30 gennaio ha rilasciato un’intervista a Chiara Maffoletto, giornalista del Corriere della Sera, dove ha discusso le frasi pronunciate da Amadeus nella famosa conferenza stampa sanremese. A suo giudizio l’interpretazione che è stata data è esagerata. Ha raccontato anche qualcosa sulla sua scelta di partecipare a uno spettacolo di grande importanza dopo quello che è stato un lungo periodo di assenza. Antonella ha precisato come dopo 18 anni di lavoro senza sosta abbia coltivato di più i rapporti con le persone ed ha annunciato che a maggio discuterà con il direttore di Rai1 del suo futuro televisivo.

ANTONELLA CLERICI, IL COMMENTO SUL “CASO” AMADEUS

La discussione arriva dopo la famosa dichiarazione in cui la Clerici aveva detto di sentirsi solo sopportata dalla Rai. Sui commenti di Amadeus durante la conferenza stampa la Clerici si è detta,invece contraria a chi l’ha definito sessista. A suo parere, il direttore artistico dopo due ore di conferenza stampa si è incartato e ha fatto una scelta sbagliata a livello di termini ma con intenzioni buone. Ha puntualizzato inoltre che il MeToo ha la sua importanza ma bisogna alle volte essere capaci di contestualizzare anche i complimenti semplici. Le dichiarazioni di Antonella Clerici non sono state esenti da critiche, specie sui social. A chi l’ha criticata dicendo che le sue affermazioni erano dettate dal suo cachet per Sanremo la Clerici ha risposto “Pensa che non prenderò 1 euro”. In molti speculano però che non partecipi gratis ma che semplicemente donerà il suo cachet a qualche associazione benefica.



