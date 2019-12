Antonella Clerici/ “Tutto passato con Teresa De Santis”, lite alle spalle? (Telethon)

Antonella Clerici ritorna in pista con uno degli appuntamenti benefici più seguiti ed apprezzati dal pubblico italiano. L’ex volto noto de La prova del cuoco sarà infatti alla guida di Festa di Natale, una serata che Rai 1 trasmetterà oggi, sabato 14 dicembre 2019, nel suo prime-time e parte integrante di Una serata per Telethon promossa dalla rete pubblica. Al suo fianco ci sarà Paolo Belli, la storica spalla di Milly Carlucci, e la sua mitica band. In occasione di questo ritorno in tv, la conduttrice ha speso alcune parole riguardo al suo rapporto con la direttrice Teresa De Santis, smentendo la possibilità che ci sia uno scontro in atto fra le due parti. “Non siamo in guerra, non c’è uno scontro, oggi ci siamo salutate”, ha detto la Clerici durante la presentazione della Maratona, “Abbiamo probabilmente punti di vista diversi, ma penso che ci incontreremo nei prossimi giorni per fare qualcosa in primavera, come abbiamo concordato”. Non si parla di un progetto preciso, ancora tutto in via di definizione e con una partenza che potrebbe avvenire attorno ai mesi di aprile o maggio dell’anno prossimo. “Mi piacerebbe tornare al programma dei bambini, naturalmente riveduto e corretto, e poi ho delle idee in testa ben precise“, aggiunge. Ancora una volta la Clerici sente il bisogno di prendere le distanze dalla continua sperimentazione e viaggiare un po’ più sul sicuro, realizzare qualcosa che sia più affine al suo mondo.

Antonella Clerici, il Natale è già arrivato

Il Natale è già arrivato a casa di Antonella Clerici, che approfitta dei social per condividere con tutti i suoi fan alcuni momenti della sua vita nel bosco. Una scelta oculata, fatta al fianco del compagno Vittorio Garrone e in cui non può mancare nemmeno il caro cagnolino Pepper. “Sotto la neve! Nevica nella casa nel bosco, che meraviglia”, scrive in un post mostrando il cagnolino ‘innevato’. Clicca qui per guardare la foto di Antonella Clerici. Non sono gli unici animali però ad aggirarsi nei dintorni, come svela in un altro scatto in cui spicca una famigliola di mucche. “Bellissimo, goditi la natura”, risponde Lidia Bastianich fra i commenti. Di recente però ha già avuto modo di ritornare sull’annosa domanda che la vorrebbe di nuovo alla guida della sua La Prova del cuoco. “Non mi sembra corretto parlarne perchè il programma adesso ha una conduttrice, Elisa Isoardi, ed è suo adesso. Non ci penso proprio. Potrei pensare di fare una cosa magari diversa. Tornare a La prova del cuoco così com’è, no. È finita un’epoca. In futuro non so, tornare al daytime dipenderà da una serie di cose. Il mio contratto con Rai è in scadenza a giugno. Magari lo farò altrove, non ho idea proprio”, ha dichiarato durante la presentazione della recente edizione de Lo Zecchino d’Oro, che sabato scorso ha ottenuto il 12,4% di share con 2,4 milioni telespettatori in attivo.

Pepper sotto la neve





