Antonella Clerici: “Vittorio mi ha corteggiata per 3 mesi”/ “Ora viviamo in un bosco”

Antonella Clerici e Vittorio Garrone: “Ci ha presentati una nostra amica”

La storia d’amore tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone va avanti da sei anni. Nella casa a Milano, dove si fermano dopo le registrazioni, passano del tempo come coppia. “Questo è l’unico posto in cui possiamo stare da soli: ad Arquata, ci sono tre cani, quattro figli”, raccontano al Corriere della Sera. Tre figli sono di Vittorio, avuti dal primo matrimonio, una figlia, Maelle, che ora ha 13 anni, è nata dalla storia di Antonella con Eddy Martens. “I ragazzi si vedono tanto, hanno un rapporto come tra fratelli, non era scontato”, racconta lei. I cani, invece, sono tre: Argo e Pepper e l’ultima arrivata, Simba. “La sera, Maelle s’infilava nel nostro letto. Dovevo aspettare che si addormentasse per spostarla. Al che, siccome voleva un cucciolo, le ho regalata un piccolo labrador, in cambio della promessa che dormisse con lui”, spiega Vittorio.

Due mondi distanti, i loro. Antonella è una delle conduttrici più conosciute d’Italia, lui un dirigente erede della Erg Petrolio. “Eravamo destinati a non incontrarci mai”, racconta lui. “Invece, la dietologa del mio programma, Evelina Flachi, mi dice: ho conosciuto un uomo che sarebbe perfetto per te, ha i tuoi stessi occhi buoni e si è separato da poco”, spiega Antonella. Vittorio, che non è tanto avvezzo alla tv, non conosceva bene la Clerici, spiega al Corriere della Sera: “Io non guardo tanto la tv, non è che non sapessi che Antonella esisteva, ma prima di incontrarla a Roma con Evelina, un’occhiata su Google l’ho data. Quando è entrata al ristorante, è stato un colpo di luce. Ci siamo messi a parlare e ci siamo dimenticati della nostra amica. Dopo, sono rimasto lì, nel vuoto lasciato dal suo taxi, come un ebete. Sono tornato in albergo e camminavo sulle nuvole. Accadeva sei anni fa, avevo 50 anni, ho pensato: con una donna così affascinante e intelligente non posso usare tattiche, devo essere come sono e speriamo che non mi dica “rimaniamo amici”. Allora, le ho mandato un messaggio”.

Vittorio Garrone: “Ho corteggiato Antonella per tre mesi”

Il corteggiamento è durato a lungo: “Ci è voluto un po’… Tre mesi di corteggiamento”, racconta Vittorio Gattone. Antonella Clerici sottolinea: “Di lettere. Profumate. Me le spediva proprio. Scrive molto bene. Scriveva le sue sensazioni senza aspettarsi una risposta. Mi raccontava di come era fatto lui, mi diceva che potevo prendermi tempo per decidere. Io, però, lo trovavo carino ma non volevo una relazione, uscivo da una storia difficile. Tuttavia, i miei collaboratori notavano che, quando lui chiamava, ridevo tanto. Poi, vado in America per lavoro e mi ritrovo a parlarci a lungo per telefono e, piano piano, a far cadere le barriere”.

